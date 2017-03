Làm rõ vụ việc công an xưng 'mày tao' với dân

Trước đó, một đoạn video clip được đưa lên mạng xã hội ghi lại sự việc một công an xã đã to tiếng qua lại với một người dân điều khiển xe máy vi phạm giao thông gây xôn xao dư luận. Trong đoạn clip, một công an xã đã xưng mày tao với người vi phạm và nói “không ký kệ mẹ tụi mày”.

Trưởng công an xã Gia Tân 2 (huyện Thống Nhất) cũng xác nhận sự việc ra trên địa bàn xã.

Qua tìm hiểu của báo Pháp luật TP.HCM, sự việc diễn ra vào chiều ngày 11-3 tại tuyến đường giao thông nông thôn thuộc ấp Đức Long (xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất), tổ tuần tra của công an xã Gia Tân 2 đi tuần tra, khi đến địa bàn phát hiện một người tên T. điều khiển xe máy không có gương chiếu hậu nên ra tín hiệu dừng xe.

Qua kiểm tra, người tên T. đã vi phạm một số lỗi nên tổ đã tiến hành lập biên bản, vi phạm. Tuy nhiên anh T. không chịu ký biên bản dẫn tới giằng co và cản trở không cho công an xã đưa xe về trụ sở. Trong lúc hai bên lời qua tiếng lại, công an viên tên Đ. có một số lời lẽ không đúng mực với người vi phạm giao thông.

“Sự việc này chúng tôi mới nắm thông tin ban đầu nên đã yêu cầu lãnh đạo công an huyện Thống Nhất xác minh làm rõ để báo cáo lên công an tỉnh để có hướng xử lý. Còn quan điểm của chúng tôi, sai phạm đến đâu, xử lý đến đó, không bao che”, thượng tá Thọ cho biết.