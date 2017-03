Làm rơi vãi đất gây tai nạn, xử sao?

Có dấu hiệu phạm tội cản trở giao thông... Qua các thông tin trên, tôi cho rằng việc không khởi tố Toàn về tội cản trở giao thông đường bộ là không chính xác. Bởi quá trình thi công san lấp mặt bằng Toàn đã bị cơ quan chức năng nhắc nhở, đề nghị ngưng làm nhưng Toàn vẫn không chịu thực hiện, vẫn cho chuyên chở đất làm đổ ra đường. Mặt đường trơn trượt cũng là do lớp đất kia gây nên khiến giao thông bị khó khăn. Đơn cử là có ba xe khách gặp nạn, trong đó có một xe bị nạn gây hậu quả nghiêm trọng. Chưa kể Toàn đã tự ý mở đường, vi phạm an toàn hành lang đường bộ... Luật sư LÊ NGỌC CẢNH,Đoàn Luật sư TP.HCM Không thể xử lý hình sự Nguyên tắc xử lý trong luật hình sự là xử lý với người trực tiếp có hành vi phạm tội và đồng phạm. Ở đây, Toàn không trực tiếp lái xe để làm rơi vãi đất cát khiến đường trơn trượt gây nên tai nạn. Toàn chỉ điều động xe vào chuyên chở và những xe này mới làm đất đổ ra đường. Việc làm rơi vãi đất Toàn không biết. Nếu có xử lý thì phải xử lý các lái xe. Tuy nhiên, do có nhiều tài xế lái xe ra vào nên việc điều tra sẽ gặp khó khăn... Trường hợp này chỉ có thể xử phạt hành chính Toàn vì đã không chấp hành quy định về xin phép thi công... Một thẩm phán TAND TP.HCM