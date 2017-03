Làm thẻ tín dụng giả mua hàng đắt tiền, tù 4 năm

Theo T.LỤA (TTO)



Cùng vụ án với Long, 3 đồng phạm gồm Lê Xuân Trường (27 tuổi), Phạm Ngọc Trường Giang (23 tuổi) và Phạm Quỳnh Anh (31 tuổi) phải lãnh từ 30 tháng tù (án treo) đến 3 năm tù giam với cùng tội danh.Theo cáo trạng, Đinh Văn Long do không có việc làm nên nảy ý định làm thẻ tín dụng giả để kiếm tiền. Long mua các thiết bị như thẻ trắng, máy dập nổi tên và số thẻ, thiết bị đọc và ghi thông tin trên thẻ, máy in thẻ, máy scan và máy in để làm thẻ giả.Sau đó Long dùng máy in thẻ và thẻ trắng để in logo, họa tiết của các thẻ tín dụng có các thông tin tài khoản Long đã mua, rồi dùng máy ghi thông tin để copy thông tin, dữ liệu tài khoản mua được vào thẻ đã in Logo. Long dập tên người lên thẻ tín dụng giả cho phù hợp với thông tin của các khách hàng mà Long mua được.Sau khi hoàn tất việc làm thẻ tín dụng giả, Long không trực tiếp dùng thẻ mà đưa thẻ cho Phạm Quỳnh Anh và các đồng phạm đi mua hàng hóa đem về cho Long tiêu thụ. Nhờ việc mua các thiết bị điện tử đắt tiền, Long và các đồng phạm đã chiếm đoạt trên 100 triệu đồng.Ngày 31-8-2012, Phạm Quỳnh Anh sử dụng 1 thẻ tín dụng mang tên mình đến cửa hàng ở quận Hoàn Kiếm mua 1 chiếc điện thoại iPhone giá gần 14 triệu đồng. Quá trình thanh toán tiền mua hàng bằng thẻ tín dụng, Ngân hàng Vietcombank đã phát hiện thẻ tín dụng mà Quỳnh Anh sử dụng là thẻ giả nên báo cho cửa hàng và Công an TP Hà Nội bắt giữ Phạm Quỳnh Anh.