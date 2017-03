Làm thiệt hại tiền tỉ, hai cán bộ lãnh 17 năm tù

Tòa sơ thẩm cũng kiến nghị các cơ quan chức năng ở Ninh Thuận tiếp tục xử lý hình sự các ông: Nguyễn Văn Huấn (cán bộ Ban Quản lý dự án nông nghiệp, Sở NN-PTNT Ninh Thuận), Lê Văn Khoa (cán bộ Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Bác Ái) và Nguyễn Thành Vân (cán bộ Phòng Tài chính huyện Bác Ái).



Theo cáo trạng, từ năm 2008 đến 2010, khi thực hiện giải phóng mặt bằng để xây dựng hồ chứa nước Sông Cái (thuộc dự án thủy lợi Tân Mỹ), ông Hải là thành viên tổ giúp việc đã cố ý làm sai 20 hồ sơ kiểm kê đất đai, nhà cửa, cây trồng, làm thiệt hại ngân sách trên 1,9 tỉ đồng.



Ông Điện là thành viên của hội đồng giải phóng mặt bằng, trực tiếp xác nhận đất quy chủ của các hộ dân, đã cố tình làm sai 22 hồ sơ, gây thiệt hại tiền Nhà nước trên 2,2 tỉ đồng.



Trước đó, trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Ninh Thuận xác định các ông Huấn, Khoa, Vân (thành viên của tổ giúp việc hội đồng giải phóng mặt bằng) thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, nên đã khởi tố các bị can về hành vi này.



Tuy nhiên, Viện KSND tỉnh Ninh Thuận cho rằng số tiền thiệt hại do Nguyễn Văn Huấn gây ra khi làm nhiệm vụ chỉ hơn 119 triệu đồng đồng là không lớn so với tổng thể thiệt hại của vụ án do đó miễn trách nhiệm hình sự.



Đối với Lê Văn Khoa, mặc dù không tham gia kiểm kê đất đai nhưng vẫn ký xác nhận hợp thức hồ sơ cho đủ thủ tục bồi thường là do thiếu hiểu biết và không vì động cơ tư lợi, nên chỉ xử lý hành chính.



Đối với Nguyễn Thành Vân (tổ trưởng tổ giúp việc vừa là thành viên hội đồng giải phóng mặt bằng), trong thời gian thực hiện nhiệm vụ được cử đi học, không tham gia kiểm kê đất đai nhưng vẫn ký hợp thức thủ tục hồ sơ bồi thường là do nguyên nhân… khách quan nên cũng được miễn trách nhiệm hình sự.



Dự án hồ Sông Cái thuộc công trình thủy lợi Tân Mỹ (Bác Ái – Ninh Thuận), có tổng kinh phí đầu tư hơn 3.800 tỉ đồng.



Theo L.Trường (NLĐO)