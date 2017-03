Lần đầu, dự tòa ở Mỹ

Một phiên tòa hình sự ở Mỹ có thể có nhiều công tố viên. Họ làm việc theo nhóm nhưng chỉ có một người đại diện phát biểu. Đặc biệt, công tố viên chỉ có quyền đưa ra quan điểm về vụ án chứ không được đọc lời kết luận vụ án và đề nghị mức án như ở Việt Nam. Về luật sư, họ làm việc luôn nghiêm túc, tập trung cao độ và có tinh thần phối hợp theo nhóm rất cao. Luật Mỹ cho phép luật sư của bị cáo được thương lượng mức án với công tố viên trước khi phiên tòa diễn ra. Thẻ luật sư ở Mỹ có giá trị tương đương với một cấp tòa nhất định nên có người chỉ được hành nghề ở cấp tiểu bang nhưng có người được “cãi” ở cả hai cấp liên bang, tiểu bang. Sở dĩ có chuyện này vì từng bang đều có hệ thống luật riêng. Nhiều phương tiện hiện đại Ngay trước cửa phòng xử có hệ thống an ninh với máy soi hiện đại sẽ phát hiện tất cả các loại máy móc của những người tham dự để cảnh sát giữ lại (phiên tòa tại Mỹ cấm tuyệt đối chuyện quay phim, chụp ảnh, ghi âm và dùng điện thoại trong phòng xử). Tương tự, nhờ có nhiều phương tiện kỹ thuật hỗ trợ nên việc áp giải, giám sát bị can, bị cáo tại tòa không cần nhiều cảnh sát nhưng vẫn đảm bảo trật tự và an toàn. Bồi thẩm đoàn thắc mắc về “bạo hành gia đình” Luật Mỹ xử theo án lệ nên trong vụ Lý Hương, cụm từ “bạo hành gia đình” mà người Việt Nam hay dùng đã tạo ra nhiều khó khăn cho bồi thẩm đoàn. Họ đã phải yêu cầu chủ tọa chỉ dẫn, giải thích. Sau khi tìm hiểu, chủ tọa công bố chưa từng có một án lệ nào trước đó ở Mỹ có cụm từ này nên ông giao ngược lại quyền quyết định cho bồi thẩm đoàn… Đỡ cực nhờ biết ngoại ngữ Do có khả năng giao tiếp, đọc dịch tài liệu từ tiếng Anh nên trong vụ Lý Hương, luật sư Hường có thể trao đổi trực tiếp với luật sư đồng nghiệp và chủ tọa dù tòa vẫn giành riêng cho luật sư một phiên dịch viên.