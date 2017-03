Lãnh 20 năm tù vì tội giết bạn

Theo cáo trạng của VKS, lúc 22g ngày 18-11-2007, Cường và Trần Văn Tuấn (sinh 1984, Q.Hải Châu, Đà Nẵng) cùng nhóm bạn đến vũ trường Camel (TP Đà Nẵng) thì gặp bạn là Trương Vĩnh Hiếu. Trong lúc nói chuyện, nhóm của Cường nghĩ rằng Hiếu có ý định gây sự nên gọi Hiếu ra ngoài vũ trường để giải quyết.

Ra đến cổng, Cường bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người đâm vào ngực Hiếu. Thấy vậy, anh Nguyễn Xuân Vũ (bạn Hiếu) đến can ngăn cũng bị Cường dùng dao đâm 2 nhát vào ngực gây thương tích 8%.

Sau đó Hiếu tử vong tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Nghe tin này, Tuấn đã đưa Cường bỏ trốn nhưng rồi chủ động ra cơ quan công an để đầu thú. Vì vậy, Cường bị truy tố về tội giết người, còn Tuấn do không tố giác tội phạm nên bị tuyên phạt 1 năm tù cho hưởng án treo. Với trường hợp anh Nguyễn Xuân Vũ do không yêu cầu xử lý hình sự nên HĐXX không xem xét.