Lãnh án 6 tháng tù vì làm nhục ‘tình địch’

Theo cáo trạng, bà Tuyết và bà Phạm Thị Bình (41 tuổi, là hàng xóm) phát sinh mâu thuẫn do ông Lê Đình Phú (chồng bà Tuyết) có quan hệ tình cảm với bà Bình. Khoảng 7 giờ ngày 16.4, khi bà Bình đi làm ngang qua nhà bà Tuyết thì bị L.Đ.Q. (15 tuổi, con trai bà Tuyết và ông Phú) chặn và đẩy ngã xe xuống đường, yêu cầu cắt đứt quan hệ với ông Phú. Bị bà Bình cắn vào vai, Q. lập tức nắm tóc bà Bình đè xuống đường, dùng tay đánh vào mặt. Lúc này, bà Tuyết ở trong nhà chạy ra, cùng Q. lột hết quần áo rồi dùng ĐTDĐ chụp hình bà Bình trong tình trạng không mảnh vải che thân. Cùng lúc, bà H.T.T.T (27 tuổi, nhà ở gần nơi xảy ra vụ việc) do hiếu kỳ đã dùng ĐTDĐ quay lại toàn bộ vụ việc. Đoạn video clip sau đó đã được tung lên mạng (cơ quan điều tra không xác định được người tung đoạn clip lên mạng - PV).



Tại phiên tòa, HĐXX cho rằng hành vi của bà Tuyết gây nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự. Nhưng do sự việc xảy ra có một phần lỗi của người bị hại - đã quan hệ bất chính với chồng bà Tuyết - nên đã tuyên phạt bị cáo mức án như trên. HĐXX cũng xác định hành vi của Q. là vi phạm pháp luật, nhưng do Q. chưa đủ tuổi thành niên nên chỉ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường.





Theo Đỗ Trường (TN)