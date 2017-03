Lãnh án 7 năm tù vì mua bán ma túy

Sáng nay (13.8), TAND H.Châu Thành (Tây Ninh) mở phiên sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Cường (còn gọi là Ni) 7 năm tù giam với tội danh “mua bán trái phép chất ma túy”.



Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ ngày 16.5.2012, Cường đến khu vực chùa Gò Kén thuộc H.Châu Thành mua ma túy tổng hợp của một người tên An (không xác định được lai lịch) với giá 5 triệu đồng.



Sau đó, Cường đến quán cà phê Huyền Thoại (thị xã Tây Ninh) uống nước rồi vào nhà vệ sinh chia nhỏ số ma túy vừa mua để mang đến quán cà phê Thanh Thanh (xã Thanh Điền, H.Châu Thành) bán lại cho Trần Thanh Tuấn (31 tuổi, ngụ xã An Bình, H.Châu Thành). Trước đó, Tuấn đã điện thoại cho Cường đặt hàng trước.



Đến quán Thanh Thanh, khi Cường đang giao số ma túy đã chia nhỏ cho Tuấn và một người tên Nguyễn Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ xã Đồng Khởi, H.Châu Thành) với giá 700.000 đồng thị bị Công an H.Châu Thành bắt quả tang.





Theo Giang Phương (TNO)