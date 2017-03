Lãnh án tử hình vì hành vi tinh vi, liều lĩnh

Ngoài ra, tòa y án sơ thẩm 18 năm tù đối với bị cáo Trần Anh Dũng, 17 năm tù với bị cáo Phạm Bá Tước cùng về hai tội là mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Liên quan đến vụ án còn có tám bị cáo khác nhưng không kháng cáo.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, các bị cáo đã hình thành một đường dây mua bán ma túy xuyên biên giới, có tổ chức hết sức tinh vi và liều lĩnh, biết là phạm pháp nhưng do lòng tham các bị cáo đã xem thường pháp luật, nguyên nhân trực tiếp làm suy giảm giống nòi. Tại tòa, các bị cáo vẫn quanh co chối tội nên cần có hình phạt nghiêm khắc.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tháng 9-2010, nhóm Thảo bị Công an TP.HCM bắt quả tang khi đang mua bán ma túy. Tiếp đó, Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện và bắt giữ Nguyễn Thị Ngọc Lệ, thu giữ hơn 9.000 viên ma túy tổng hợp. Lệ khai số ma túy này là do Phạm Thị Hiền (chị chồng Lệ) đưa cho mình vận chuyển từ Campuchia về TP.HCM giao cho Thảo. Phối hợp, mở rộng điều tra, Công an TP.HCM đã làm rõ và bắt các đồng phạm khác trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia này do Thảo cầm đầu.

KIM THANH