Lãnh án tử vì đâm chết người trong đám cưới

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo lẫn người bị hại, y án tử hình đối với Nguyễn Hữu Vàng về tội “Giết người”.





Bị cáo Nguyễn Hữu Vàng



Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 5-10-2011, mặc dù không được mời nhưng Nguyễn Hữu Vàng vẫn đi cùng bạn đến dự tiệc cưới của anh Lê Văn Thanh ở xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.Sau 4 tiếng say sưa, đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Vàng gây sự với anh Nguyễn Văn Tiền và Phan Chí Linh nhưng được mọi người can ngăn. Tránh phiền phức, anh Tiền ra về trước, còn anh Linh vẫn tiếp tục ở lại dự tiệc.Sau đó, Vàng kêu hai người bạn đi về. Đi được 200m thì đến nhà chị Phan Thị Huỳnh, Vàng để bạn đứng ở ngoài đợi còn mình thì đi vào tìm hung khí và lấy được 1 cây kéo làm cá bỏ vào túi quần.Cả ba quay lại nhà anh Thanh tiếp tục uống rượu. Khi phát hiện thấy anh Linh đang ngồi chơi ở bàn kế bên, Vàng liền bước qua đâm anh Linh nhiều nhát. Thấy Linh bị đâm, anh Nguyễn Văn Hoàng (anh họ của Linh) ôm Vàng can ngăn và cũng bị Vàng dùng kéo đâm.Lúc này, nhiều người trong tiệc cưới dùng ghế nhựa đánh Vàng thu cây kéo nên mới tạm dừng được hành vi cuồng sát của bị cáo. Vàng bỏ trốn và bị bắt ngay sau đó. Anh Linh đã tử vong trên đường đến bệnh viện.Theo Kh. Miên (NLĐ)