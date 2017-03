Lãnh án tù vì đánh cán bộ kiểm lâm

Theo hồ sơ, tối 16-10-2012, tổ công tác cơ động Hạt Kiểm lâm Phù Mỹ trên đường tuần tra bảo vệ rừng ở khu vực đường Tây Bình Định (thuộc thôn Bình Long, xã Mỹ Hiệp) phát hiện Long chạy xe máy chở gỗ trái phép. Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng Long không chấp hành và lấy cọc tre đánh, ném làm kiểm lâm viên Nguyễn Thanh Tuyền gãy răng, sứt môi.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của Long mang tính côn đồ, manh động, không chỉ gây tổn hại sức khỏe cho người khác mà còn làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, do đó tòa tăng nặng mức án so với đề nghị của VKS đưa ra từ 12 đến 18 tháng tù.

VĂN TỐ