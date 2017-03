Lãnh án tù vì uống rượu tông CSGT

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 22 giờ ngày 6.8, Rin điều khiển xe mô tô mang biển số 75T1-4003 chạy từ khu đô thị Chân Mây ra quốc lộ 1A, phía sau chở theo một người bạn (cùng trú tại khu vực 6, thị trấn Phú Lộc, H.Phú Lộc).



Khi đến địa phận phía nam đèo Phước Tượng (Km 872+800, thuộc xã Lộc Thủy), xe của Rin tông vào xe mô tô biển số 75A1-0174 do thiếu úy Võ Hữu Tài điều khiển chở thượng úy Phan Văn Phúc (thuộc Công an H.Phú Lộc) đang tuần tra trên quốc lộ 1A hướng Đà Nẵng - Phú Lộc. Vụ tai nạn làm thượng úy Phúc tử nạn sau khi nhập viện. Thiếu úy Tài bị thương tật 10%, còn Rin và bạn cùng bị thương nhẹ.



TAND tỉnh xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do Rin uống rượu say và không làm chủ tốc độ khi điều khiển môtô. Ngoài hình phạt trên, Rin còn bị buộc bồi thường gần 130 triệu đồng gồm viện phí và tiền trợ cấp cho người con 4 tuổi của thượng úy Phúc.



Riêng thiếu úy Tài không yêu cầu bồi thường do xét thấy hoàn cảnh bị cáo khó khăn.



