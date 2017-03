Lãnh án vì… cắn rách biên bản của công an

Theo hồ sơ, đêm 31-12-2013, sau khi nhậu xong, Ngân được người em họ chở về. Đến thị trấn Nàng Mau, cả hai bị công an ra hiệu dừng xe vì người ngồi sau không đội nón bảo hiểm và người lái có biểu hiện say rượu. Do không có bằng lái và giấy tờ xe, sợ bị phạt nặng nên Phúc và em họ để xe lại và bỏ đi. Lúc này công an lập biên bản vi phạm và tạm giữ xe thì Ngân quay lại giật lấy cuốn biên bản vi phạm hành chính trên tay một công an rồi dùng… răng cắn rách bốn tờ biên bản vứt bỏ xuống đường. Tổ tuần tra đã khống chế Ngân đưa về trụ sở giải quyết. Trên đường đi, Ngân liên tục chống cự, nhảy xuống xe rồi tiếp tục nhảy xuống sông nhằm chạy trốn nhưng bị bắt giữ lại.

NAM PHƯƠNG