Lãnh án vì gấp đi hát karaoke

Theo hồ sơ, chiều 5-2, sau khi uống rượu, Thúy An chạy xe máy chở theo hai bạn đi hát karaoke. Đến thị trấn Chi Lăng An, thấy bà Lê Thị Vinh đi bộ qua đường, do nôn nóng đến điểm hát An bóp còi, tăng ga nên đụng bà Vinh ngã xuống đường, thương tật trên 35%.

VĨNH SƠN - BỬU KHANG