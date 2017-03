Lãnh án vì mua bán hóa đơn và trốn thuế

Các bị cáo Ngô Văn Thanh bị phạt năm năm tù, Nguyễn Út Dân hai năm sáu tháng tù treo, Trần Thị Ngọc Trinh bị phạt tiền 289 triệu đồng, cùng về tội trốn thuế. Đồng thời, tòa buộc các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền đã trốn thuế và thu lợi bất chính. Trong vụ án này, bị cáo Trinh có đơn xin được xét xử vắng mặt do đang mang thai, sức khỏe yếu và đã được HĐXX chấp thuận.

Theo hồ sơ, năm 2009, Công ty Lộc Hưng được thành lập do Đức làm giám đốc. Công ty hoàn toàn không có hoạt động sản xuất kinh doanh mà chỉ hoạt động mua bán hóa đơn. Cụ thể, từ tháng 9-2009 đến tháng 5-2011, công ty đã bán 290 tờ hóa đơn GTGT cho các đơn vị, cá nhân rồi hợp thức hóa bằng việc mua hóa đơn khác với tổng giá trị hàng hóa ghi khống trên 265 tỉ đồng, trong đó bao gồm 24 tỉ đồng thuế GTGT. Đức thu lợi bất chính 4,8 tỉ đồng.

Các bị cáo đang nghe tòa tuyên án

Trong hai năm 2009-2010, Đức mua lại bốn công ty khác nhằm mục đích mở rộng hoạt động mua bán hóa đơn. Ngoài ra, từ tháng 5-2010 đến tháng 9-2011, Đức còn môi giới bán 18 tờ hóa đơn GTGT ghi khống. Tổng cộng Đức đã bán trái phép 774 tờ hóa đơn GTGT với tổng giá trị hàng hóa ghi khống trên 584 tỉ đồng. Từ những phi vụ mua bán này, Đức đã bỏ túi trên 9 tỉ đồng. Cùng với đó, Đức cũng đã mua 220 tờ hóa đơn GTGT với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi khống 457,7 tỉ đồng nhằm hợp thức hóa đầu vào cho năm công ty riêng.

Quá trình điều tra, công an đã xác định bốn doanh nghiệp có hành vi mua và sử dụng các hóa đơn GTGT ghi khống từ các doanh nghiệp của Đức để trốn thuế. Cụ thể, Công ty Kim Thư 9,28 tỉ đồng, Công ty Nhựt Huy (do Dân làm giám đốc) 621 triệu đồng, Công ty Ngọc Tuyết 289 triệu đồng, DNTN Thanh Bi và Công ty Thanh Bi (do Phan Văn Bi làm giám đốc) 6,58 tỉ đồng (hiện Bi đã bỏ trốn, đang bị truy nã).

Hoàng Yến