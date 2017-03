Lãnh án vì vi phạm quy định an toàn lao động

Công ty liên doanh cầu trục và thang máy Quảng Liên đặt tại Q.11, TP.HCM.

Tháng 3.2008, Cầu nhận Ngô Quang Cường (lúc đó 17 tuổi) vào làm việc (không ký hợp đồng) dù biết Cường chưa đủ tuổi lao động.

Ngày 20.6.2008, Cường được phân công đến Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn để sơn máng lắp đường dây điện của cổng trục 5 tấn.

Trong lúc làm việc, giàn giáo đổ khiến Cường bị ngã chấn thương nặng.

Sau hơn một năm điều trị, đến ngày 29.6.2009, Cường tử vong.

Theo kết luận của Thanh tra Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, nguyên nhân tai nạn là do Phụng và Cầu không cử giám sát an toàn, không tổ chức huấn luyện an toàn lao động, sử dụng thiết bị không an toàn, sử dụng lao động chưa thành niên…

Theo Lê Nga (TNO)