Lãnh đạo Big C giải thích nguyên nhân vụ khách hàng ngất hàng loạt

Một nhân viên Big C bị choáng, được đưa đi cấp cứu

Ông Nguyên bước đầu cho hay, phía Big C đã nhận được thông báo sơ bộ từ tòa nhà là nguyên nhân sự cố do hệ thống điều hòa bị hỏng Theo ông Nguyên, bản thân Big C là đơn vị thuê lại mặt bằng của tòa nhà này.

Hiện phía Big C đang liên hệ để làm việc cụ thể hơn với ban quản lý tòa nhà để tìm hiểu rõ nguyên nhân sự cố đáng tiếc tối 14/3.

Trước đó, vào khoảng gần 19 giờ tối nay, trong khi đang đi mua sắm tại khu Big C The Garden trên đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, nhiều khách hàng đã bỗng dưng bị ngất xỉu hàng loạt.

Vào khoảng thời gian đó, trong khi đang mua sắm bình thường, bỗng nhiên nhiều khách hàng cảm thấy rất khó thở./.