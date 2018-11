Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao thành tựu ngành công an

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội nghị.



Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Theo đó, lực lượng Công an nhân dân đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Từ đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, lành mạnh cho phát triển kinh tế-xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Biểu dương những thành tựu của ngành công an nhưng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ vẫn còn tiềm ẩn không ít nguy cơ, tuyệt nhiên không được chủ quan, không được ngủ quên trên vòng nguyệt quế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn năm 2019 và những năm tiếp theo, toàn ngành công an cần tiếp tục phát huy những kết quả, thành tựu đã đạt được, triển khai quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa các lĩnh vực công tác, hoàn thành nhiệm vụ trước Đảng, trước nhân dân.