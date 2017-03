Lãnh đạo huyện Sơn Hòa xin lỗi gia đình vụ ‘vội chôn xác nạn nhân’

Ngày 26-4, thường trực Huyện ủy Sơn Hòa (Phú Yên) đã chủ trì cuộc làm việc với đại diện gia đình nạn nhân, các cơ quan liên quan trong vụ Công an huyện giao xác nạn nhân tai nạn giao thông cho chủ xe chôn cất sớm mà không thông báo cho gia đình.

Thay mặt lãnh đạo huyện Sơn Hòa, ông Cao Minh Hòa, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã xin lỗi gia đình ông Huỳnh Xuân Phương(ngụ thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, cha của nạn nhân Huỳnh Xuân Điền) đã để xảy ra việc các cơ quan chức năng tự tiện giao xác anh Điền cho chủ xe chôn cất mà không thông báo cho gia đình biết.

Thượng tá Nguyễn Quang Tuyên, Phó Công an huyện Sơn Hòa cũng thay mặt Công an huyện nhận lỗi trước gia đình. Ông Lê Văn Hùng, Viện trưởng VKSND huyện Sơn Hòa, cũng nhận trách nhiệm và xin lỗi gia đình nạn nhân.





Cha nạn nhân chỉ nơi con trai bị chôn cất không có người thân. Ảnh: TẤN LỘC

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM sau cuộc làm việc trên, ông Cao Minh Hòa cho biết: “Huyện nhìn nhận đây là sai sót của các cơ quan chức năng. Việc chôn cất như vậy là sớm, không đúng quy định, lẽ ra phải thực hiện đầy đủ các quy định, bảo quản xác nạn nhân một thời gian nữa và thông báo đến gia đình. Bên Công an cũng đã nhận lỗi, đấy là cái sai. Công an nói cho mai táng sớm do sợ ô nhiễm môi trường nhưng lý do ấy không thể chấp nhận. Gia đình nạn nhân bức xúc là đúng.

Tôi đại diện huyện xin lỗi gia đình, động viên gia đình bình tĩnh, sớm vượt qua nỗi đau. Tôi yêu cầu Công an huyện cùng với chủ xe thường xuyên lui tới, động viên gia đình, giải quyết hậu quả vụ tai nạn.

Do hiện nay Công an, VKS chưa làm rõ trách nhiệm, chưa có kết luận nguyên nhân vụ tai nạn nên thường trực Huyện ủy giao cho UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Công an huyện làm rõ trách nhiệm các cá nhân sai phạm hoặc để xảy ra sai sót, phải xử lý đến nơi đến chốn.

Thường trực Huyện ủy cũng giao UBND huyện tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Công an, VKS huyện khẩn trương làm rõ với tinh thần khách quan để kết luận vụ tai nạn giao thông, trả lời cho gia đình người bị nạn và giải quyết hậu quả vụ tai nạn. Khi có kết luận, Huyện ủy sẽ chủ trì họp một lần nữa để xử lý”.

Trong khi đó, ông Huỳnh Xuân Phương cho biết tại cuộc làm việc trên, ông không chấp nhận việc vội vàng giao xác con ông cho chủ xe chôn cất là sai sót mà là cố ý để phi tang. Gia đình ông Phương yêu cầu làm rõ động cơ, mục đích của việc cố ý không thông báo tin con ông bị nạn khi cán bộ công an đã đến nhà ông; đồng thời phải xử lý nghiêm những người liên quan.

Gia đình ông Phương cũng không chấp nhận việc cho rằng con trai ông có hành vi cản trở giao thông khi tự lao vào đầu xe tải, dẫn đến vụ tai nạn. “Tôi nhận lời xin lỗi và đồng tình với ý kiến của thường trực Huyện ủy. Tuy nhiên, tôi không chấp nhận ý kiến của Công an, VKS khi nói rằng con tôi có hành vi cản trở giao thông. Gia đình tôi yêu cầu phải điều tra khách quan, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn cũng như người chịu trách nhiệm về cái chết của con tôi”- ông Phương nói.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Thái Học, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên, cho biết Thường trực Tỉnh ủy đã yêu cầu Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm khắc vụ việc trên. Chỉ đạo của thường trực Tỉnh ủy Phú Yên được đưa ra sau khi Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo vụ việc trên cho thường trực Tỉnh ủy.

“Qua trao đổi thông tin với thường trực Huyện ủy Sơn Hòa, chúng tôi chia sẻ với gia đình nạn nhân Huỳnh Xuân Điền về hậu quả đáng tiếc của vụ tai nạn giao thông cũng như những bức xúc đối với quá trình xử lý vụ việc của các cơ quan chức năng ở huyện Sơn Hòa. Theo tôi, những người có liên quan đến sai sót này đã làm việc một cách cẩu thả, tùy tiện, thiếu trách nhiệm, có biểu hiện vi phạm pháp luật”- ông Học nói.

Cũng theo ông Học, từ vụ việc trên, thường trực Tỉnh ủy Phú Yên cũng yêu cầu Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố rà soát, chấn chỉnh hoạt động của cán bộ, chiến sĩ khi thi hành công vụ.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, theo phía công an huyện Sơn Hòa, sáng 6-4 tài xế Trần Đình Nam (30 tuổi, ngụ xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa) điều khiển xe tải chở mía trên quốc lộ 25, khi đến đoạn qua xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa thì có một thanh niên lao ra đường va vào đầu xe tải. Sau khi được người dân địa phương đưa đi cấp cứu, nạn nhân tử vong lúc 23g cùng ngày tại Đa khoa Phú Yên.

Nạn nhân được xác định là anh Huỳnh Xuân Điền (35 tuổi, ngụ thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa).

Trong ngày 6-4, Công an huyện Sơn Hòa cử ông Bùi Ngọc Khánh, Phó Công an thị trấn Củng Sơn cùng một cán bộ trinh sát Công an huyện đến nhà anh Điền để xác minh nhân thân nạn nhân và thông báo cho gia đình về vụ tai nạn.Tuy nhiên, hai người này không thông báo.

Sau khi anh Điền chết, hai cán bộ công an trên tiếp tục được cử đến nhà nạn nhân nhưng vẫn không nói gì.

Công an huyện Sơn Hòa cho rằng không xác định được nhân thân nạn nhân nên đã giao xác anh Điền cho chủ xe chôn cất tại nghĩa trang xã Suối Bạc lúc 20g ngày 7-4.

Khi ông Huỳnh Xuân Phương đến Công an huyện hỏi thăm thì mới biết con trai ông đã bị chôn cất không có người thân. Ngày 8-4, theo yêu cầu của gia đình ông Phương, các cơ quan chức năng huyện Sơn Hòa đã cho khai quật mộ để trả xác anh Điền cho gia đình mai táng lại.