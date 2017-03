Lãnh đạo không tham dự lễ hội nếu không được phân công

Theo Công điện, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các bộ, cơ quan, địa phương, cùng các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trong dịp Tết, đặc biệt là các cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang ngày đêm canh gác bảo vệ chủ quyền nơi biên giới, hải đảo, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên, an toàn cho nhân dân; các bác sỹ, cán bộ và nhân viên y tế ngày đêm ứng trực cấp cứu, điều trị cho người bệnh; cán bộ, công nhân làm việc tại nhiều công trình trọng điểm...



Tuy nhiên, tai nạn giao thông trong những ngày Tết tuy giảm về số vụ, số người bị thương, nhưng số người chết tăng cao hơn; vi phạm quy định an toàn giao thông diễn ra nhiều, tình trạng vi phạm trật tự an toàn xã hội do lạm dụng rượu bia còn xảy ra ở nhiều nơi, đặc biệt là ở khu vực ngoại ô và vùng nông thôn; tình trạng đốt pháo nổ trái phép vẫn còn xảy ra tại một vài nơi; việc thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm tại các lễ hội, khu du lịch có nơi chưa nghiêm; hàng hóa nhập lậu, hàng giả còn trôi nổi trên thị trường dịp Tết; một số dịch vụ tài chính, ngân hàng bị gián đoạn, ảnh hưởng đến các giao dịch kinh tế, nhu cầu thanh toán, đổi tiền của doanh nghiệp và khách du lịch quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngay sau kỳ nghỉ Tết, khẩn trương chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ của năm 2015…

Về công tác tổ chức và quản lý lễ hội, Thủ tướng yêu cầu: bảo đảm việc tổ chức lễ hội tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và thực hiện nếp sống văn minh tại các khu du lịch, các lễ hội; kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh những hành vi tiêu cực tại các lễ hội, các điểm du lịch.

Lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công. Cán bộ, công chức không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ theo chức trách, nhiệm vụ được giao.