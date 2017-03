Lãnh đạo TP.HCM đặt hàng ngay những sáng kiến hay

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tất Thành Cang, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm và nhiều lãnh đạo khác đều cùng tham gia sự kiện này.



Thanh niên đang đặt ra các vấn đề "nóng" với lãnh đạo TP.HCM tại buổi đối thoại , ngày 20-3. Ảnh: TÁ LÂM

Tại buổi đối thoại, TS Nguyễn Bá Hải, 33 tuổi, Trưởng khoa Sáng tạo và khởi nghiệp, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, đã có những đề xuất mới liên quan vấn đề khởi nghiệp. Cụ thể, TS Hải hiến kế để xây dựng “hệ sinh thái khởi nghiệp” cho thanh niên TP.



Ngay sau khi phát biểu, TS Hải đã xin email của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng để gửi bảy đề xuất cụ thể. Những đề xuất này được TS Hải thu thập, nghiên cứu từ kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới.

Nhận thấy ý tưởng tốt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang đặt vấn đề ngay: “Nếu làm một dự án về khởi nghiệp của TP, giao cho em làm thường trực với Thành đoàn thì em có nhận lời không?”. Không do dự, TS Hải nói: “Em nhận lời!”.

Liên quan đến phát triển ngành du lịch, chị Thượng Mỹ An, Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, đề xuất TP dồn sức, tập trung và có chính sách gợi mở để phát triển Trung tâm Xúc tiến du lịch TP (vừa đi vào hoạt động). Theo chị An, hiện nay những người tới TP chủ yếu truy cập vào các trang web quốc tế, xem các đánh giá của khách du lịch đến trước để chọn lựa địa điểm du lịch hơn là những quảng cáo của chính quyền. Vậy sao trung tâm này không phải là nơi tập trung mọi thông tin điểm đến của TP, được đánh giá, khảo sát với chất lượng chuẩn của Việt Nam và quốc tế. Khách trước khi đến sẽ truy cập và booking online thay vì đặt riêng lẻ từ từng công ty du lịch, khách sạn… Với lượng khách đến TP hằng năm, nếu một người truy cập đăng ký online tính trung bình 1 đôla, TP cũng thu được khoảng 1,5-2 triệu đôla, theo chị An.

Trả lời về vấn đề này, ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND TP, cho biết đây là một ý kiến rất hay và sẽ gặp trực tiếp Mỹ An để bàn cụ thể và triển khai ngay trong năm nay.

Phát biểu kết thúc buổi đối thoại, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng nhấn mạnh vai trò của lực lượng đoàn viên, thanh niên là rất quan trọng. Các bạn trẻ phải có khát khao, trở thành đầu tàu khởi nghiệp của TP.HCM; phải xây dựng thương hiệu để khi nói đến TP.HCM người ta nghĩ đến một TP năng động, sáng tạo. “Lãnh đạo TP luôn tin tưởng vào thế hệ trẻ, luôn lắng nghe, trân trọng những ý kiến và cũng mong thế hệ trẻ tin tưởng vào lãnh đạo TP. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện về cơ chế, tài chính để các bạn phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ. Đồng thời các bạn cũng phải tự tiếp thị các sản phẩm, sáng chế của mình để áp dụng vào thực tiễn” - ông Thăng nói.

Ông Thăng cũng yêu cầu Thành đoàn phải nghiên cứu cơ chế đối thoại giữa lãnh đạo TP với các bạn trẻ qua nhiều kênh, không chỉ một năm một buổi như hiện nay để đón nhận những hiến kế hay.