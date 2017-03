Lãnh đạo TP.HCM khen thưởng nóng Công an quận Bình Thạnh

Sáng 9-5, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang đã đến Công an quận Bình Thạnh để ghi nhận và trao bằng khen cho Đội Cảnh sát hình sự. Buổi khen thưởng có sự tham dự của Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP và bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Quận ủy Bình Thạnh.



Ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, trao bằng khen và thưởng nóng cho Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh.

Tóm tắt vụ án, Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng công an quận, cho biết vụ án xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 7-5. Nạn nhân là anh Nguyễn Ngọc N. đến Công an phường 13 trình báo bị cướp xe. Vị trí bị cướp nằm trong khu dự án đang xây dựng đất trống nhiều, ít người qua lại. Trưởng công an quận đã chỉ đạo lực lượng thu thập hồ sơ và truy xét nhanh. Từ hệ thống camera ở các tuyến đường bên ngoài khu dự án, công an đã thu thập được đặc điểm nhận dạng các nghi can gây án. Lực lượng cảnh sát hình sự truy xét và nhanh chóng bắt giữ được ba nghi can trực tiếp gây án đều ở tuổi vị thành niên, có gia đình khó khăn, bỏ học lêu lổng.

Đại tá Thắng nói nguyên nhân dẫn tới hành vi là do nhóm thiếu niên thiếu nợ, không có tiền ăn nhậu nên đi cướp.

Qua vụ án Đại tá Thắng nhận định tội phạm đang trẻ hóa, từ lúc có ý định đến phạm tội rất nhanh nên phòng ngừa khó. Tuy nhiên, nhờ hệ thống camera đồng bộ, hệ thống bộ đàm đã giúp khám phá vụ án nhanh, cũng như trước đó đã phối hợp phá vụ án giết, cướp xe ôm ở phường 22 và nhiều vụ trộm khác.

Thiếu tướng Phan Anh Minh cũng đánh giá hệ thống camera do Nhà nước và nhân dân lắp đặt đã có giá trị rất cao. Không chỉ ở Bình Thạnh mà ở quận 8, nhờ camera đã khám phá nhanh nhóm giết người từ va chạm giao thông.

Về vụ án cướp xe nói trên, Thiếu tướng Minh cũng lưu ý đến hoàn cảnh gia đình các nghi can và đề nghị Công an quận Bình Thạnh cần đảm bảo các thủ tục tố tụng và người giám hộ vì các nghi can đều chưa thành niên. Tuy nhiên về sâu xa, đối tượng tiêu thụ là người đã thành niên thì phải xử lý nghiêm.

Thay mặt lãnh đạo TP, ông Tất Thành Cang đã trân trọng cám ơn, ghi nhận sự chỉ đạo của Công an TP và cán bộ, chiến sĩ Công an quận Bình Thạnh không quản ngại khó khăn, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để giữ vững cuộc sống an lành cho người dân.



Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng báo cáo khám phá vụ án.

Để tình hình trật tự an ninh được tốt hơn và hiệu quả phòng, chống tội phạm cao hơn, ông Tất Thành Cang cũng chỉ đạo và đề nghị Công an TP tập trung làm tốt nhiều vấn đề. Trong đó có việc nhân rộng và phát huy hệ thống camera, tiếp nhận xử lý thông tin kịp thời qua hệ thống tổng đài phản ứng nhanh, tham mưu các ngành khác trong việc quản lý xử lý triệt để các nhóm tiêu thụ tài sản phạm pháp, tập trung vào giải pháp căn cơ giáo dục ngăn ngừa tội phạm...