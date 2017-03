Lãnh đạo TP.HCM thăm các đơn vị công an

Đến thăm Bộ Công an - cơ quan đại diện phía Nam, ông Võ Văn Thưởng gửi lời chúc sức khỏe và thành công đến các lãnh đạo, cán bộ và chiến sĩ của các tổng cục, cục thuộc Bộ Công an. Ông Thưởng khẳng định trong những thành tựu TP.HCM đạt được hôm nay có sự góp sức rất lớn của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an. “TP.HCM luôn trân trọng và ghi nhận những đóng góp to lớn của lực lượng, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, gắn bó, hỗ trợ của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an để an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở TP luôn được đảm bảo, góp phần đưa TP ngày càng phát triển” - ông Thưởng nói.

Đến thăm Công an TP.HCM, Phó Bí thư Thường trực Võ Văn Thưởng đánh giá cao vai trò của Công an TP trong thời gian qua đồng thời mong muốn Công an TP tiếp tục có những mô hình, giải pháp mới trong đấu tranh phòng, chống tội phạm để giữ bình yên cho nhân dân.

Thăm Cảnh sát PCCC TP.HCM, ông cũng mong muốn cán bộ, chiến sĩ đơn vị này tiếp tục có nhiều giải pháp sáng tạo mới, mang tính đột phá để giảm thiểu tối đa số vụ và thiệt hại do cháy nổ xảy ra trên địa bàn TP, trong đó đặc biệt lưu ý đến đảm bảo an toàn cho người dân.

Tối 16-8, chương trình giao lưu “Gương sáng phố phường” lần thứ 16-2015 đã diễn ra tại Cung văn hóa Lao động (quận 1, TP.HCM). Năm tấm gương điển hình trong công tác toàn dân bảo vệ an ninh trật tự xã hội đã được tôn vinh tại buổi giao lưu gồm: Thượng úy Lê Thị Thu Tâm - cảnh sát khu vực phường 14 (quận 6), chị Lê Thị Kim Chung - tổ trưởng bảo vệ dân phố khu phố 6, phường 3 (quận Bình Thạnh), Thiếu tá Nguyễn Đức Dư - Công an quận 12, anh Vũ Khắc Cẩn - bảo vệ dân phố phường 21 (quận Bình Thạnh), anh Nguyễn Việt Sin - “hiệp sĩ” đường phố phường 13 (quận Tân Bình).

Cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam. Dịp này, chín cá nhân thuộc Công an tỉnh Đồng Nai được Chủ tịch nước trao tặng huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Bộ Công an tặng bằng khen cho 13 tập thể có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 10 cá nhân khác.