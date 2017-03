Lãnh đạo TP.HCM tiếp đoàn cấp cao Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc

Ông Lê Hoàng Quân cho biết hiện TP đã kết nghĩa với bảy địa phương, đồng thời có hợp tác trên nhiều lĩnh vực với các địa phương khác của Trung Quốc. Mặt khác, TP có nhiều người gốc Hoa sinh sống. Do đó chuyến thăm của đoàn sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa đảng, nhà nước và nhân dân hai nước.

Ông Cảnh Huệ Xương nhìn nhận hiện nay sự hợp tác giữa Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc và Bộ Công an Việt Nam rất tốt đẹp và đang ngày càng phát triển, đặc biệt là về vấn đề an ninh, an toàn. Mối quan hệ này được hai bên rất coi trọng và tin rằng hai cơ quan nói riêng và hai nước nói chung sẽ tiếp tục thúc đẩy để sự hợp tác ngày càng phát triển.

H.PHAN