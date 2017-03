Lãnh đạo Vũng Tàu xin lỗi gia đình du khách tử vong do đuối nước ​

TP Vũng Tàu tổ chức buổi họp báo đột xuất nhằm thông tin nhanh về tình hình cấp cứu thủy nạn tại các bãi tắm trên địa bàn.



Ông Trần Văn Phức - Chánh Văn Phòng TP Vũng Tàu bày tỏ: “TP Vũng Tàu xin gửi lời xin lỗi và chia buồn sâu sắc đến thân quyến, gia đình của các du khách đến TP Vũng Tàu không may bị đuối nước tử vong, thương tích. Đây là một sự việc rất đau xót, không ai mong muốn điều này xảy ra. Cho dù vì lý do nào đây cũng là điều hết sức đáng tiếc và lãnh đạo TP vẫn thấy có lỗi, trăn trở vì đã không thể đảm bảo hết công tác an toàn cho du khách khi tắm biển.

TP.Vũng Tàu sẽ tiếp tục củng cố đẩy mạnh việc tuyên truyền, cảnh báo công tác an toàn khi tắm biển. Có thể chiếu đèn trên biển vào ban đêm, phát loa cảnh báo,... Yêu cầu các DN, nhà hàng, nhân dân TP tăng cường cảnh báo với người thân, bạn bè, khách du lịch không nên tắm biển vào các giờ cấm để hạn chế đến mức thấp nhất những tai nạn đau lòng có thể xảy ra. Tiếp tục đầu tư trang thiết bị, nhân lực tham gia công tác cấp cứu thủy nạn trên các bãi biển”.

Ông Trần Văn Trường - Giám đốc BQL các KDL TP Vũng Tàu thông tin thêm, trên các biển cảnh báo đều có hướng dẫn du khách không nên tắm biển ngoài giờ quy định. Bởi thời gian này không có lực lượng cứu hộ, thậm chí xảy ra các tệ nạn xã hội. Biển Vũng Tàu có một đặc điểm tự nhiên là vùng biển nông nhưng lại có các ao xoáy gần bờ. Hiện tượng này đến nay chưa thể kiểm soát được. Một số người dân vẫn chủ quan trước cảnh báo của các cứu hộ. Đây cũng là trăn trở của tỉnh, TP nhiều năm nay. “Các trường hợp du khách tử vong hầu hết do tắm biển ngoài giờ lọt ao xoáy, bị các bệnh về tim mạch hoặc nhậu say, kể cả người biết bơi” - ông Trường, nói.

Bà Trương Thị Hường - Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, kể thêm: “Năm trước một trường hợp cứu hộ xin nghỉ việc vì áp lực do can một du khách sau khi nhậu đã xuống biển tắm nhưng du khách này không nghe. Du khách đẩy cứu hộ ra và xuống biển tắm sau đó thì tử vong. Chúng tôi tha thiết mong qua báo chí, phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền đến người dân, du khách khi tắm biển TP Vũng Tàu chú ý các biển cảnh báo, tôn trọng và hợp tác với lực lượng cứu hộ để đảm bảo an toàn tính mạng cho chính du khách”.

Tiếp thu ý kiến góp ý từ các cơ quan báo chí, sắp tới TP Vũng Tàu sẽ gắn các biển cảnh báo, có cả tiếng Việt, tiếng Anh để hướng dẫn du khách; phát tờ rơi hoặc biển báo để hướng dẫn kỹ năng thoát khỏi ao xoáy…