Lão nông và 20 năm đi tìm công lý

Hỏi nhà ông Nguyễn Văn Thêm (Mười Thêm) ở khóm Long Hưng 2, phường Long Sơn, thị xã Tân Châu (An Giang) ai cũng rành. Nhiều người thương cảm: “Tội nghiệp, ông cụ bị tội oan gần 20 năm, nay vẫn phải tiếp tục đội đơn đòi công lý”.

Tội từ trên trời rơi xuống

Căn nhà sàn vách ván của ông Mười Thêm đã mục nát, trong nhà ngoài hai bộ đi-văng, chiếc tủ thờ bằng gỗ tạp thì chẳng còn gì đáng giá. Ông cụ hơn 80 tuổi nhưng thần thái còn minh mẫn, vóc dáng vẫn săn chắc, tiếng nói rổn rảng đúng chất nông dân Nam Bộ quanh năm chân trần, quần áo bà ba, đầu bịt khăn rằn. Ngồi một mình, ông chỉ tay lên bàn thờ vợ: “Tui với bả sống với nhau mấy chục năm hổng có mặt con nào. Về già hai vợ chồng xin được một đứa nhỏ nuôi tới nay đã 13 tuổi, nó đi học thì tui ở một mình”.

Lục lọi trong chiếc tủ thờ, ôm ra xấp hồ sơ dày cộm, ông chậm rãi kể lại bi kịch đời mình: “Năm 1960, vợ chồng tui được ông già vợ cho miếng đất rộng 5.000 m2 ở cù lao Long Thuận (nay thuộc Hồng Ngự, Đồng Tháp). Miếng đất này do cha vợ tui mua lại hồi năm 1959, có lập giấy tờ mua bán dưới sự chứng nhận của Hội đồng xã Long Thuận. Vợ chồng tui trồng mía, đậu xanh yên ổn đến năm 1985 thì đột ngột huyện buộc tui phải giao đất. Tui chưng hửng hỏi thì cán bộ nói tôi là dân Tân Châu qua, không phải người địa phương”.

Ông không chịu bởi đất là do cha vợ ông mua có giấy tờ đàng hoàng. Thế là ngày 2-4-1990, ông bị Công an huyện Hồng Ngự khởi tố, bắt tạm giam về hành vi bao chiếm đất đai. Bốn tháng sau, tòa huyện này xử sơ thẩm, phạt ông 12 tháng tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai theo Điều 180 BLHS năm 1985 và buộc ông phải giao trả 5.000 m2 đất nông nghiệp cho UBND huyện Hồng Ngự.

Sau 20 năm lửng lơ với thân phận bị can, giờ đây ông Mười Thêm vẫn phải tiếp tục đạp xe đi tìm công lý vì các cơ quan liên quan đùn đẩy trách nhiệm. Ảnh: HA

Sau khi ông chống án, TAND tỉnh Đồng Tháp đã cho ông tại ngoại. Đến ngày 29-9-1990, tòa xử phúc thẩm, nhận định việc buộc tội ông thiếu cơ sở vững chắc nên tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại từ đầu.

Trắng tay vì oan án

“Ngày tui bị bắt, cha tui chết giấc, vợ tui khóc hết nước mắt. Lúc tui được thả ra, cả nhà ai cũng thở phào, tưởng vậy là xong. Ai ngờ tui ở nhà chưa được bao lâu thì ngày 12-3-1991, công an mời tui lên lấy lời khai nhưng lại bắt giam lần nữa” - ông Mười Thêm bần thần nhớ lại.

Ông tiếp tục phải vào trại khiến cha ông uất ức lâm trọng bệnh. Ở ngoài, vợ ông vừa chăm sóc thuốc thang cho cha chồng vừa lo chạy vạy khắp nơi để kêu oan cho chồng. “Lúc đó mấy ông cán bộ điều tra nói chỉ cần tui giao trả đất thì họ sẽ thả ngay. Tui đâu có chịu vì nghĩ mình không có tội tình gì hết. Nhưng đến khi vợ tui vô thăm nuôi, báo tin bệnh tình cha tui khó lòng qua khỏi, nhiều đêm tui nằm trong tù trằn trọc không ngủ được. Nghĩ miết, tui quyết định chấp nhận trả đất dù bụng không phục. Nhờ thế, ngày 8-5-1991, ông viện trưởng VKS huyện lúc đó đã ký quyết định hủy bỏ việc tạm giam đối với tui. Tui về nhà, đúng một tháng sau thì cha qua đời. Trước khi nhắm mắt, cha còn nói nhìn thấy tui yên lành ra khỏi vòng tù tội là yên lòng nhắm mắt xuôi tay”- kể đến đây, ông Mười Thêm rưng rưng nước mắt.

Lo cho cha mồ yên mả đẹp xong, ông mới biết rằng cái án “bao chiếm đất đai” vẫn treo lơ lửng trên đầu. Đất thì mất, tội vẫn còn, ức lòng, ông quyết định khiếu nại tới cùng.

Được đình chỉ điều tra sau… 20 năm

Từ năm 1991 đến năm 2009, ông cứ lọc cọc đạp xe đi khiếu nại. Hết tiền, ông cầm cố tài sản rồi vay mượn để lấy sở phí đi kiện. Từ huyện tới tỉnh, nơi nào cũng nhận đơn nhưng không cơ quan nào trả lời là ông có tội hay không. Tỉnh chuyển đơn về huyện, các cơ quan tố tụng huyện thì cứ nói miệng là vụ án của ông đang trong vòng điều tra. Ông hỏi điều tra tới đâu rồi, ông bị tội gì thì không ai trả lời.

Có lẽ cộng hết những đoạn đường ông đạp xe đi kêu oan, chiều dài chắc đã lên đến hàng ngàn cây số. Có lẽ vụ án của ông cũng sẽ mãi chìm xuồng nếu như tháng 7-2009, bà Lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa 12, không ký công văn gửi giám đốc công an tỉnh, viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu xem xét, chỉ đạo giải quyết đơn kêu oan của ông. Ủy ban Tư pháp cũng yêu cầu các cơ quan này phải báo cáo kết quả giải quyết vụ việc bằng văn bản với Ủy ban Tư pháp trước ngày 30-9-2009.

Đến lúc này, vụ án của ông mới được lật lại. Ngày 8-1-2010, một lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Hồng Ngự đã ký cùng lúc hai quyết định đình chỉ điều tra vụ án và đình chỉ điều tra bị can với lý do “hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự vì đã hết thời hạn điều tra”.

Đùn đẩy trách nhiệm

Sau khi nhận được hai quyết định đình chỉ điều tra, ông Mười Thêm mừng không ngủ được vì ngỡ là mình đã được công nhận vô tội. Nhìn cảnh nhà khánh kiệt bởi hơn 7.220 ngày đêm trong vòng tố tụng, ông quyết định tiếp tục đi khiếu nại đòi những cơ quan gây ra sự việc phải bồi thường thiệt hại cho ông.

Ông gửi đơn đến TAND huyện Hồng Ngự yêu cầu được bồi thường oan tổng cộng hơn 3 tỉ đồng và được xin lỗi công khai. Tòa từ chối, nói trách nhiệm thuộc công an huyện. Ông cụ 81 tuổi lọc cọc đạp xe tìm đến công an huyện thì được điều tra viên giải thích bằng văn bản là “trách nhiệm bồi thường oan thuộc tòa án cấp sơ thẩm”.

Cứ thế, suốt từ đó đến nay, mỗi lần ông tìm đến là tòa chỉ qua công an, rồi công an chỉ qua tòa. Cầm xấp hồ sơ trong tay, ông cụ ứa nước mắt: “Tui và gia đình đã gặp thảm cảnh oan ức kêu trời không thấu. Tại sao các cơ quan ấy bắt tui, kết tội tui dễ dàng đến thế mà giờ lại lẩn tránh, không chịu bồi thường cho tui?”.

HÙNG ANH