Lập 12 công ty “ma” để bán hóa đơn giá trị gia tăng

Ngày 12-7-2007, CQĐT đã quyết định khởi tố vụ án Nguyễn Thị Minh Thu, Nguyễn Bích Dương (nguyên cán bộ Chi cục Thuế Đống Đa) cùng đồng phạm “Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lưu hành các giấy tờ có giá giả khác”, “Mua bán tài liệu của cơ quan Nhà nước…” và TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trên.

Trong quá trình điều tra, CQĐT đã phát hiện những đối tượng đứng đằng sau lập hàng loạt công ty “ma” để mua bán hóa đơn GTGT với số lượng rất lớn gây thất thu hàng trăm tỷ đồng của Nhà nước. Từ đó, CQĐT đã tiếp tục thu thập tài liệu liên quan buộc các đối tượng chủ mưu phải lộ diện gồm: Phạm Thị Mai Khang (SN 1970, trú tại Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy), Phạm Thành Công (em trai Khang) và Nguyễn Việt Quốc (SN 1960, trú tại Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy).

Từ tháng 3-2003, Khang đứng ra thành lập và làm giám đốc Công ty TNHH thương mại Anh Quý. Khang bàn với Công sử dụng tư cách pháp nhân của công ty để mua hóa đơn GTGT bán kiếm lời. Đến đầu năm 2004, Khang quen Quốc và nảy sinh tình cảm và sống với nhau như vợ chồng.

Từ đó, cặp đôi trên cùng Công bắt đầu thực hiện “chiến dịch” lập công ty ma để mua bán hóa đơn GTGT. Từ tháng 3-2003 đến tháng 7-2005, bộ 3 này đã chủ mưu thuê 9 người thành lập 12 công ty không hoạt động mà chủ yếu mua bán hóa đơn GTGT. Các đối tượng trên đã chung chi “hậu hĩnh” đối với các cán bộ Chi cục Thuế quận Đống Đa như Nguyễn Thị Minh Thu và Nguyễn Bích Dương… để dễ dàng mua hàng trăm quyển hóa đơn GTGT.

Tổng số hóa đơn các công ty ma mua tại Chi cục Thuế là 128 quyển (gồm 6.400 tờ). Trong thời gian các công ty ma đang hoạt động, Khang đã thuê Lê Thanh Huyền (SN 1975, trú tại Trung Tự, quận Đống Đa) làm kế toán để làm các báo cáo thuế khống cho các công ty, giúp sức cho Khang và Quốc bán 928 tờ hóa đơn thu lời bất chính gần một tỷ đồng. Huyền cũng chính là kẻ đã móc nối các đối tượng trên với cán bộ Chi cục Thuế quận Đống Đa để làm thủ tục xin mua hóa đơn GTGT cho các công ty “ma”.

Đặc biệt, “giám đốc thuê” Nguyễn Bích Thanh (SN 1962, trú tại Tôn Đản, quận Hoàn Kiếm) cũng tham gia khá tích cực và được coi là đồng phạm của 3 đối tượng trên khi mua 5/24 quyển hóa đơn GTGT cho Công ty Kim Quy, mua 4/29 quyển cho Công ty Phú Xuân rồi bàn giao lại cho Khang. Hơn nữa, Thanh còn… thuê người thành lập 2 công ty “thủ tiêu” 11 quyển hóa đơn với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là hơn 40 tỷ đồng. CQĐT cũng đủ căn cứ để kết tội Phạm ánh Hồng (SN 1964, trú tại Cửa Bắc, quận Ba Đình) là đồng phạm trong vụ án vì đối tượng này đã trực tiếp tiêu thụ 41 hóa đơn GTGT, thu lời bất chính gần 13 triệu đồng.

Ngoài việc chỉ đạo bán hóa đơn GTGT ghi trực tiếp với khách hàng cần hóa đơn, Khang còn bán 2 quyển hóa đơn GTGT không hề ghi nội dung cho các công ty giá chỉ… 14 triệu đồng/quyển đã tiếp tay cho một số doanh nghiệp làm thất thu số tiền thuế đặc biệt lớn. Tính đến thời điểm các công ty trên ngừng hoạt động thì đã có hàng nghìn doanh nghiệp mua hóa đơn GTGT của các công ty “ma” này. Quá trình điều tra cũng không thể thu hồi được 1.979 hóa đơn GTGT các công ty “ma” đã mang theo khi ngừng hoạt động.

Cơ quan CSĐT đã ra kết luận: Tổng số tiền hàng hóa và dịch vụ ghi trên 4.321 tờ hóa đơn GTGT là 448.745.907.139 đồng (gần 449 tỷ đồng). Còn số tiền các bị can thu được từ việc bán hóa đơn là gần 5 tỷ đồng. Do đối tượng Phạm Thành Công đang bỏ trốn, CQĐT đã ra quyết định truy nã và ra quyết định tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ xử sau. Mới đây, VKSND thành phố Hà Nội đã hoàn tất bản cáo trạng truy tố 5 bị can Khang, Quốc, Thanh, Huyền và Hồng ra trước vành móng ngựa với các tội danh: “Lưu hành các giấy tờ có giá giả khác” theo điều 181 và “Mua bán tài liệu của cơ quan Nhà nước” theo điều 268 - BLHS.

Dự kiến trong thời gian tới, TAND thành phố Hà Nội sẽ xét xử vụ án trên.