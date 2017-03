“Lắp camera chống cướp giật”

Phải đẩy mạnh công tác trấn áp tội phạm để bảo vệ hình ảnh TP biển du lịch, thân thiện.Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, tại buổi làm việc vào sáng 11-10, với lãnh đạo Công an tỉnh, Công an TP Nha Trang cùng một số ban, ngành liên quan về tình hình mất an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn TP Nha Trang trong thời gian qua.

Tại cuộc họp, đại diện Sở VH-TT&DL và Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa bày tỏ lo ngại về việc thời gian qua du khách đến Nha Trang du lịch, nghỉ dưỡng bị một số kẻ xấu trộm cắp, cướp giật, trong đó đối tượng chủ yếu chúng nhắm đến là du khách nước ngoài. “Nếu trong thời gian tới lực lượng công an không đẩy mạnh công tác trấn áp loại tội phạm này thì sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh TP biển du lịch, thân thiện mà chúng ta gây dựng bao năm nay. Du khách sẽ không chọn Nha Trang làm điểm đến nữa” - một lãnh đạo ngành du lịch phát biểu.

Chị Roonoy Kim và Heather Claire Wymer, hai khách du lịch nước ngoài tại TP Nha Trang, đang trình báo vụ cướp giật tại cơ quan công an. Ảnh: HOÀNG VÂN

Lãnh đạo Công an phường Xương Huân và Lộc Thọ (TP Nha Trang) cũng thừa nhận hầu như ngày nào cũng có du khách nước ngoài đến trình báo và xin giấy xác nhận về việc bị các đối tượng tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản của họ. Tuy nhiên, Thượng tá Nguyễn Văn Ngàn, Trưởng Công an TP Nha Trang, lại nhìn nhận tình hình trộm cắp, cướp giật tài sản nhằm vào du khách nước ngoài vẫn chưa đến mức báo động. Theo Thượng tá Ngàn, từ tháng 12-2011 đến 10-2012, trên địa bàn TP đã xảy ra 81 vụ cướp, cướp giật tài sản, 318 vụ trộm cắp, trong đó chỉ có 14 vụ trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản nhằm vào du khách là người nước ngoài.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng cho biết, tỉnh đã có văn bản chỉ đạo ngành công an lập kế hoạch triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự cho du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài. Đồng thời, sẽ triển khai lắp đặt các camera theo dõi tại những nơi nhạy cảm về an ninh trật tự, nơi công cộng để du khách yên tâm khi đến Nha Trang nghỉ dưỡng.

l Mới đây, Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại TP.HCM đã gửi công hàm đến Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa phản ánh về việc gần đây nhiều du khách Nga đến Khánh Hòa du lịch đã bị các đối tượng tội phạm trên địa bàn cướp giật, hành hung gây hoang mang, bức xúc cho họ. Vì vậy, Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Khánh Hòa khẩn trương áp dụng các biện pháp điều tra nhằm truy tìm và bắt giữ những kẻ phạm tội cũng như trả lại tài sản cho du khách, tạo tâm lý an toàn cho các du khách Nga khi đến Khánh Hòa du lịch, nghỉ dưỡng.

Liên quan đến vấn đề này, Pháp Luật TP.HCM ngày 2-10 có bài phản ánh nạn cướp giật tài sản của du khách nước ngoài tại Nha Trang (Khánh Hòa) lại bùng phát. Điều đáng nói những vụ cướp xảy ra gần đây diễn ra ngày càng táo tợn, manh động, bất kể giờ giấc. Có nhiều vụ du khách bị các đối tượng giật đồ kéo lê trên vỉa hè, hù dọa hành hung dẫn đến thương tích nặng.

LÊ XUÂN