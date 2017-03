Lắp camera chống ném đá trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Ngày 19-2, trả lời TTXVN, bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam (VECE), cho biết đến cuối năm 2016 VECE sẽ hoàn thành việc lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống camera theo dõi toàn tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây giúp ghi nhận cụ thể các sự việc trên tuyến, trong đó có việc ném đá.

Khi nhận được thông tin xe bị ném đá, VECE đã thông báo với công an địa phương tiếp cận hiện trường để lấy lời khai của chủ xe. Theo VECE, từ khi thông xe tuyến cao tốc này (2-1-2014) đến nay VECE ghi nhận có tám vụ xe bị ném đá tại sáu vị trí trên toàn tuyến.

Trước đó, nhiều xe lưu thông trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương cũng bị ném đá, gây nguy hiểm an toàn giao thông. Trước tình hình đó Bộ GTVT đã yêu cầu Sở GTVT và Ban An toàn giao thông TP.HCM, Long An, Tiền Giang tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với dân cư sinh sống dọc theo các tuyến đường cao tốc, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng ném đá vào phương tiện trên đường cao tốc.