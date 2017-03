Lắp camera giám sát giao thông trên quốc lộ 1A

Hệ thống gồm bảy camera sẽ ghi hình các xe vi phạm như: chạy quá tốc độ; đi không đúng phần đường; dừng xe, đỗ xe không đúng quy định; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông…

Các hình ảnh phương tiện vi phạm được truyền trực tiếp đến máy tính lắp đặt trên ô tô của tổ tuần tra kiểm soát (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) để cán bộ, chiến sĩ căn cứ vào đó dừng phương tiện và xử lý người vi phạm. Đồng thời, hình ảnh truyền về trung tâm chỉ huy đặt tại Trạm CSGT 5-1 (đóng tại huyện Diễn Châu) để Phòng CSGT in hình ảnh phương tiện vi phạm, tra cứu xác minh, gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm, yêu cầu đến để xử lý. Qua camera, các vụ tai nạn hay ùn tắc giao thông cũng sẽ được lực lượng chức năng biết và đến xử lý nhanh hơn.

ĐẮC LAM