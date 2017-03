Lập chuyên án điều tra bãi rác độc hại ở Đồng Nai

“Nơi xảy ra vụ xe tải biển số 60L-5253 đổ trộm bốn tấn rác thải công nghiệp thuộc khu đất của ông Nguyễn Tư Hiệp (xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai)” - ngày 22-7, ông Nguyễn Hữu Bình, Phó phòng TN&MT huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai), cho biết.

Rác lậu vẫn đổ dù có cam kết khắc phục

Theo ông Bình, trước đây Phòng TN&MT đã phối hợp với Công an huyện Vĩnh Cửu kiểm tra nhiều lần việc đổ trộm ở khu vực này. Cuối năm 2015, Phòng TN&MT huyện Vĩnh Cửu đã làm việc, yêu cầu ông Hiệp ngưng hoạt động. “Ông Hiệp cũng cam kết sẽ khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, bãi rác này vẫn hoạt động trở lại và bị bắt quả tang. Hiện hồ sơ này bên công an chưa cung cấp cho Phòng TN&MT nên chúng tôi chưa nắm được” - ông Bình nói.

Cùng ngày, ông Đặng Minh Đức, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai, cho biết Sở TN&MT có nắm được thông tin việc đổ rác trộm trên đất của ông Hiệp nằm trên địa bàn giáp ranh giữa xã Tân An (Vĩnh Cửu) và xã Bắc Sơn (Trảng Bom). Khi phát hiện việc đổ trộm rác thải trên đất của ông Hiệp thì UBND huyện Vĩnh Cửu và huyện Trảng Bom đã chỉ đạo xử lý và nạn đổ trộm chấm dứt. Tuy nhiên, thời gian gần đây qua thông tin Pháp Luật TP.HCM chuyển đến, Sở TN&MT yêu cầu Phòng TN&MT huyện Vĩnh Cửu và huyện Trảng Bom báo cáo thì mới hay vẫn còn có tình trạng lén lút đổ trộm chất thải.

“Ngay sau khi cảnh sát môi trường bắt quả tang đổ trộm chất thải công nghiệp, Sở TN&MT đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn đến hiện trường để lấy mẫu đất, mẫu nước đưa đi phân tích. Sau khi có kết quả thì chúng tôi sẽ đề xuất các biện pháp xử lý như khoanh bao lại ở khu vực bị đổ trộm rác thải, không cho phát tán ra xung quanh; thu gom lại toàn bộ rác thải. Nếu đất và nước bị ô nhiễm thì sẽ tiến hành xử lý đất và nước. Liên quan đến vụ việc này, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo cơ quan công an thành lập ban chuyên án để điều tra làm rõ” - ông Đức thông tin.





Người dân đặt vấn đề có sự lỏng lẻo, thậm chí bảo kê nên bãi rác lậu này mới tồn tại nhiều năm. Ảnh: TRUNG THANH

Đang xác minh người đổ trộm

Chiều 22-7, Đại tá Nguyễn Đình Ngà, Trưởng phòng PC49 Đồng Nai, cho biết PC49 đang tiến hành xác minh chủ của số rác thải nói trên. “Cơ quan công an mới xác định được chủ phương tiện và vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ” - Đại tá Ngà nói.

Liên quan đến việc xe tải 60L-5253 đổ trộm rác thải công nghiệp, ông Đức cũng cho biết cơ quan công an đang làm rõ chủ xe cũng như chủ của số rác trên. “Nếu người vận chuyển và chủ của số rác thải trên ở địa bàn Đồng Nai thì Sở TN&MT sẽ rà soát lại nguồn rác thải và phương tiện vận chuyển này của đơn vị nào, xem có đăng ký hoạt động không để có hướng xử lý cụ thể. Sở TN&MT đang phối hợp với cơ quan công an để rà soát lại toàn bộ các chủ nguồn thải trên địa bàn” - ông Đức nói.

Trước thông tin của người dân gần bãi rác nói rằng do quản lý lỏng lẻo, thậm chí có sự bảo kê của cơ quan chức năng nên bãi rác lậu này tồn tại trong thời gian dài, ông Đức chia sẻ với bức xúc của người dân. “Sở TN&MT đã báo cáo và đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo cho các địa phương nào có bãi rác tạm khi xử lý xong thì không cho hoạt động trở lại. Ngoài ra, các địa phương cũng phải có phương án bảo vệ, khắc phục môi trường ở các bãi rác tạm và đặc biệt không cho phép phát sinh các bãi rác trái phép mới. Về thông tin phản ánh có sự bảo kê và có cả đường dây đổ rác trộm, tôi cũng đề nghị cơ quan công an điều tra làm rõ. Kết quả như thế nào thì chỉ cơ quan công an mới kết luận được” - ông Đức nói.