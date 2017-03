Lập công chuộc tội được giảm án

Theo hồ sơ, sáng 22-5-2012, anh Bùi Duy Diện đi cùng bạn đến nhà Trường (xã Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An) để chuộc xe máy mà anh Diện đã “cắm” trước đó để vay tiền. Trường cho rằng trước đây anh Diện chưa trả đủ số tiền đã vay mình nên Trường cùng Khánh bắt anh Diện phải viết giấy vay nợ tiếp. Anh Diện không đồng ý viết vay nợ nên hai bên lời qua tiếng lại với nhau. Trường và Khánh dùng tay chân và dây thắt lưng tấn công anh Diện, buộc anh phải gọi điện thoại cho người nhà mang 10 triệu đồng đến đưa cho Trường. Anh Diện báo công an nên hai anh em Trường, Khánh bị bắt và khởi tố ngay sau đó.

HĐXX phúc thẩm nhận định trong thời gian chờ xử phúc thẩm, bị cáo Trường đã giúp cơ quan Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) phát hiện và bắt giữ một vụ án ma túy, còn Khánh đã giúp Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an tỉnh Nghệ An điều tra một vụ án giết người nên được giảm nhẹ hình phạt.

ĐẮC LAM