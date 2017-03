Lắp đặt phao neo đậu tàu ở cầu Bình Lợi

Tổng kinh phí đầu tư cho dự án không quá 5 tỉ đồng, được trích từ nguồn Quỹ Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ GTVT.

Thời gian qua, nhiều vụ va đập giữa các tàu thuyền với cầu Bình Lợi xảy ra khi các phương tiện này lưu thông vào khoang thông thuyền của cầu. Nguyên do, tĩnh không cây cầu này chỉ cao 1,5 m. Những khi triều cường lên cao, các tàu thuyền lưu thông qua lại rất dễ bị mắc kẹt dưới dạ cầu nên phải chờ thủy triều xuống. Tuy nhiên, do khu vực này chưa có phao neo nên tàu thuyền đậu rất lộn xộn hai bên bờ gây mất an toàn và dễ sạt lở bờ sông.

V.THUẬT