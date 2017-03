Lập đoàn kiểm tra xả lũ ở Gia Lai - Phú Yên

Theo tin từ Bộ Công Thương, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh vừa chỉ đạo hai đoàn công tác trực tiếp đến các tỉnh bị mưa lũ phối hợp với chính quyền địa phương, Sở Công Thương chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ và chỉ đạo các chủ đập thủy điện trong việc xả lũ đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.



Cụ thể, một đoàn do lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm trưởng đoàn trực tiếp vào Phú Yên và một đoàn công tác do lãnh đạo Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp làm trưởng đoàn trực tiếp vào Gia Lai. Trong sáng 4-11, hai đoàn sẽ có mặt ở hai tỉnh này để trực tiếp chỉ đạo công việc.

Trước đó, theo báo cáo của EVN, trong quá trình vận hành xả lũ, lãnh đạo thủy điện An Khê - Ka Nak đã chủ động phối hợp với địa phương để thông báo tình hình xả lũ. Cụ thể lãnh đạo thủy điện An Khê - Ka Nak đã liên lạc bằng điện thoại trước khi gửi thông báo qua mail với thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, thị xã An Khê, huyện Đắk Pơ, huyện KongChro (thuộc Gia Lai), Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ và các đơn vị theo quy định.

Ngày 2-11, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do Sở Công Thương Gia Lai dẫn đầu đã kiểm tra tại thủy điện An Khê đánh giá chủ đập đã triển khai cảnh báo xả lũ hồ chứa cho địa phương ở khu vực hạ du theo quy định. Sau khi nhận các thông tin xả lũ từ thủy điện An Khê, UBND thị xã An Khê đã triển khai các biện pháp ứng phó với lũ lụt đến các xã, phường trên địa bàn.

EVN cũng khẳng định trong quá trình vận hành điều tiết xả lũ hồ chứa, các công ty thủy điện đã tuân thủ theo các quy định của các quy trình vận hành hồ chứa và liên hồ chứa.