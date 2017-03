Lắp hệ thống GPS: Nhà nước chậm, doanh nghiệp lo

Theo Luật Giao thông đường bộ 2008 và Nghị định 91/2009, từ 1-7-2011, ôtô khách tuyến cố định có cự ly tuyến hơn 500 km, xe chở khách du lịch, xe container bắt buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (còn gọi là hệ thống GPS).

DN đi trước

Từ năm 2007, Tập đoàn Mai Linh đã gắn hệ thống GPS cho gần 90 ôtô loại 45 chỗ chạy trên tuyến cố định và hơn 200 xe du lịch. Nhờ đó, tập đoàn đã nâng cao hiệu quả sử dụng xe do giám sát được việc sử dụng xe đúng mục đích, kiểm soát được lái xe an toàn. Ngoài ra, theo ông Phạm Minh Sương, Phó Tổng Giám đốc Mai Linh Express, thời gian qua công ty đã giảm được 15%-20% chi phí nhiên liệu do việc cấp phát nhiên liệu theo định mức được chính xác hơn.

Cuối năm 2009 đến đầu năm 2010, bốn nhà cung cấp thiết bị và năm đơn vị đã thí điểm lắp đặt hệ thống GPS cho 137 xe buýt chạy trên tám tuyến tại TP.HCM. Qua đó, các đơn vị xe buýt đã quản lý được chặt chẽ số chuyến xe trong ngày; giám sát được lộ trình, tốc độ của xe… Với những xe có lắp thêm các thiết bị tiện ích, phụ trợ khác, các đơn vị còn quản được cả thái độ phục vụ của tiếp viên, lái xe; rao trạm đi đến, thông báo tuyến liền kề. “Chúng tôi chủ động lắp hệ thống GPS nhằm nâng cao năng lực quản lý, giảm được nhân lực và nhiều loại chi phí không cần thiết. Ngồi ở hợp tác xã, chúng tôi có thể phát hiện tài xế lái xe chạy bừa, chạy ẩu, bỏ trạm, đi đường tắt…” - ông Lâm Văn Phấn, Chủ nhiệm Hợp tác xã Việt Thắng, cho biết.

Thời điểm buộc gắn hệ thống GPS cho xe container đã cận kề nhưng hiện chưa rõ hệ thống GPS mua từ đâu mới được cho là hợp pháp. Ảnh: MP

Tiên phong nên “hứng đòn”

Đến tháng 3-2011, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) có Thông tư 08 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống GPS. Theo đó, hệ thống GPS được sản xuất, lắp ráp trong nước hay nhập khẩu phải được công bố phù hợp với quy chuẩn. Cá nhân, tổ chức sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu chỉ được kinh doanh thiết bị sau khi được Bộ GTVT xác nhận hoàn tất việc đăng ký công bố hợp quy. Các đơn vị vận tải chỉ lắp đặt hệ thống GPS khi thiết bị có dấu hợp quy.

“Đến ngày 1-7 nhiều loại xe sẽ buộc phải gắn hệ thống GPS. Tuy nhiên đến nay, các DN vận tải vẫn chưa biết được đơn vị nào được phép nhập khẩu, kinh doanh hệ thống GPS đã đăng ký công bố hợp quy” - ông Thái Văn Chung, Tổng Thư ký Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM, nêu vấn đề.

Như đã đề cập, từ khi có quy định về gắn hệ thống GPS, nhiều đơn vị vận tải đã chủ động thực hiện trước thời hạn quy định. Theo ông Thái Văn Chung, số lượng đầu xe đã gắn thiết bị này đã trên 10.000 xe, tuy nhiên hầu hết số hệ thống GPS đã gắn đều chưa được đóng dấu hợp quy. “Nếu căng theo Thông tư 08/2011, các hệ thống GPS đã gắn sẽ không được công nhận. Khi đó, sự chủ động lắp đặt hệ thống GPS có thể khiến nhiều DN lâm vào cảnh “tiền mất tật mang”. Do vậy, Bộ GTVT cần có hướng dẫn cụ thể để công nhận sự hợp pháp của các hệ thống GPS đã được những đơn vị vận tải chủ động gắn trước nếu thiết bị đó đáp ứng những quy chuẩn kỹ thuật” - ông Chung kiến nghị.

Nhiều câu hỏi chờ lời đáp

Ngoài vấn đề trên, đến nay còn hàng loạt câu hỏi đang chờ Bộ GTVT giải đáp. Đơn cử, hệ thống GPS sẽ là loại thiết bị, hạng mục được kiểm định như thế nào khi xe đăng kiểm theo định kỳ? Cơ quan quản lý vận tải (thuộc Bộ, các sở) sẽ kiểm tra việc DN lắp đặt hệ thống GPS ra sao? Bởi, nếu các cơ quan này chỉ kiểm tra hình thức bằng cách xem trên xe có lắp hệ thống GPS hay không thì sẽ xảy ra tình trạng một thiết bị có thể được đem gắn trên nhiều xe để qua mặt cơ quan quản lý.

Cạnh đó, Bộ GTVT và các sở GTVT sẽ cùng DN thực hiện quản lý, giám sát hành trình của xe theo cách nào? Nếu thực hiện cơ chế cùng quản lý (Bộ GTVT, các sở thực hiện quản lý nhà nước, còn DN quản lý kinh doanh) thì các cơ quan quản lý phải có thiết bị như hệ thống máy chủ và được DN cung cấp mật khẩu của từng thiết bị gắn trên đầu xe... Đây là điều không dễ thực hiện.

Được biết, theo thông tin mới nhất từ Bộ GTVT, Bộ sẽ kiến nghị Chính phủ lùi thời gian xử phạt từ sáu tháng tới một năm đối với ôtô chưa lắp đặt hệ thống GPS. Tuy nhiên, việc lắp hệ thống GPS vẫn phải tiến hành từ 1-7.

Ba dạng sử dụng hệ thống GPS Hiện có ba dạng sản phẩm hệ thống GPS được sử dụng nhưng có chung nguyên lý hoạt động, quản lý: - Chủ xe trang bị mua hệ thống GPS và máy chủ quản lý cho riêng mình (nếu có nhiều xe). - Chủ xe chỉ trang bị hệ thống GPS và dùng chung máy chủ với nhà cung cấp dịch vụ. Khi đó nhà cung cấp dịch vụ sẽ cấp cho chủ xe tài khoản để truy cập vào website để theo dõi xe của mình qua mạng Internet (nếu có ít xe). Dịch vụ này có thể áp dụng cho ôtô cá nhân hoặc xe máy của con cái trong gia đình để tiện quản lý. - Chủ xe (hoặc DN) có nhiều xe trang bị hệ thống GPS và chia sẻ thông tin (biển số xe, mật khẩu) tới máy chủ, máy chủ của cơ quan quản lý nhà nước. Khi đó, qua mạng internet cả DN và cơ quan quản lý giám sát được hoạt động của từng xe. __________________________________________________ Chúng tôi đang xây dựng phương án đầu tư hệ thống máy chủ, phần mềm quản lý và cơ chế chia sẻ thông tin để cùng DN quản lý được xe, thanh quyết toán tiền trợ giá từ ngân sách… Nếu dùng hệ thống GPS, cơ quan quản lý nhà nước và DN chỉ cần trích xuất dữ liệu, đối chiếu và trong vòng vài giờ là làm xong thanh quyết toán cho hàng trăm xe, thay vì mất 5-7 ngày như cách làm thủ công hiện nay. Ông LÊ HẢI PHONG, Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng, Sở GTVT TP.HCM Tôi cho rằng với những hệ thống GPS đã gắn, cơ quan chức năng cần kiểm tra, nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy chuẩn thì nên công nhận và cho tiếp tục sử dụng. Hiện chúng tôi đang chờ hướng dẫn cụ thể để có thể tiến hành đăng ký hợp quy cho những hệ thống GPS này. Ông NGUYỄN QUANG TIẾP, Tổng Giám đốc Công ty Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn

