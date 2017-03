Lập kỳ tích mới, đi trước và về đích trước

Sáng 2-7, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2016). Đến dự có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP.

“Phần thưởng đặc biệt cao quý”

Đọc diễn văn khai mạc tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng xúc động nói: TP được chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là phần thưởng đặc biệt cao quý nhất mà Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đã trao tặng cho Đảng bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang TP. Đó là sự khẳng định về mặt pháp lý, cũng là sự khẳng định của lịch sử đối với tình cảm, sự gắn bó thiêng liêng giữa Bác Hồ với miền Nam thành đồng Tổ quốc.

Theo Bí thư Thành ủy, đi theo con đường của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP tiếp tục đứng lên, nỗ lực khắc phục hậu quả cực kỳ nặng nề của chiến tranh. Năng động, tìm tòi, sáng tạo, vượt qua những khó khăn của ngày đầu xây dựng, bảo vệ đất nước sau ngày giải phóng. dần khẳng định sự đúng đắn của yêu cầu thực tiễn và đòi hỏi bức thiết của cuộc sống, cung cấp cơ sở thật sinh động, góp phần để Đảng ta hình thành đường lối đổi mới và hoàn thiện đường lối đổi mới.

Nhìn lại 30 năm đổi mới, ông Thăng nhấn mạnh: TP.HCM luôn không ngừng nỗ lực, quyết tâm “đi trước và về đích trước” trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước; xây dựng, bảo vệ, phát triển TP, “đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, tạo sự chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội…”. Những thành tựu ấy góp phần làm nên thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 30 năm đổi mới, góp phần để trung ương nghiên cứu, hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng, đặc biệt trên hai vấn đề lớn là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.





Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm 40 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TÁ LÂM

Lập kỳ tích mới để xứng đáng với truyền thống

Bên cạnh những thành tựu to lớn mà TP.HCM đã đạt được suốt thời gian qua, Bí thư Thăng cũng cho rằng hiện nay có những “điểm nghẽn” đang cản trở sự phát triển như chất lượng tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh chưa cao, có nguy cơ tụt hậu so với các TP lớn của khu vực Đông Nam Á. Một số vấn đề bức xúc trong xã hội chậm được khắc phục; tình hình an ninh trật tự, tội phạm, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, vẫn chưa thật sự tạo tâm lý an tâm cho mỗi người dân TP… Đặc biệt là những yếu kém chủ quan do chính bộ máy. Cùng đó là tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí còn diễn biến phức tạp, tác động rất lớn đến niềm tin của người dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

Do đó trong thời gian tới, ông Đinh La Thăng khẳng định cần phải tháo gỡ ngay những bất cập, khó khăn từ cơ chế, những khuyết điểm và hạn chế chủ quan. Phải triển khai thực hiện nhanh chóng, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và bảy chương trình đột phá. Tập trung mọi nguồn lực cho mục tiêu cao nhất: TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình của mỗi người dân, do mỗi người dân, vì mỗi người dân và cho tất cả những ai dù một lần đến và đi từ TP này. “Kế thừa, phát huy, tiếp tục làm sâu sắc thêm, sinh động hơn truyền thống quý báu của TP chúng ta là yêu nước nồng nàn, kiên cường cách mạng, năng động, sáng tạo, đi đầu, dám chấp nhận thử thách, cần cù lao động, nghĩa tình. Chúng ta phải xứng đáng với truyền thống đó của TP bằng những kỳ tích mới trong giai đoạn mới” - ông Thăng nói.

Bí thư Thăng cũng khẳng định không phải là chỉ chăm chút riêng cho TP mà luôn xây dựng TP.HCM của cả nước, vì cả nước, cùng cả nước. Với tinh thần “đi trước và về đích trước”, TP phải chủ động bứt phá, đồng thời chủ động, kiên trì đề xuất những chủ trương, cơ chế phù hợp cho sự phát triển của TP, liên kết vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và các địa phương, tạo ra động lực, nguồn lực, cũng như cảm hứng phát triển mạnh mẽ cho cả khu vực rộng lớn phía Nam và cả nước. “Những khát vọng chính đáng và vô cùng to lớn nhưng không là viển vông. Mọi khó khăn sẽ được giải quyết, mọi thử thách đều có thể vượt qua khi ta nhận thức sâu sắc và quyết tâm hành động từ những vấn đề mang tính quyết định: tổ chức, bộ máy và con người. Lãnh đạo tiên phong đổi mới, bám sát thực tiễn; chính quyền kiến tạo, liêm chính…” - ông Thăng đúc kết.

Chủ tịch nước TRẦN ĐẠI QUANG: Phải đột phá, kiến tạo mô hình, giải pháp mới Những thành tựu TP.HCM đạt được trong 40 năm qua là to lớn và rất quan trọng, tạo tiền đề để TP tiếp tục phát triển trong những năm tới, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước. TP.HCM phải tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, năng động, sáng tạo, đoàn kết, không ngừng xây dựng Đảng bộ TP.HCM thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, thật sự là chính quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đang trao đổi với các đại biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN Nỗ lực phấn đấu để thành tựu đạt được trong thời gian tới của TP.HCM không chỉ là tỉ lệ tăng trưởng cao hơn cả nước, tỉ lệ đóng góp ngân sách ngày càng cao, mà quan trọng hơn chính là kinh nghiệm, mô hình, giải pháp mới, mang tính đột phá trong vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước. Góp phần tích cực để Đảng, Nhà nước ta tiếp tục hoàn thiện đường lối, chính sách, pháp luật, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn nữa. Cùng với sự chủ động, sáng tạo và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM, đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương tiếp tục hỗ trợ thiết thực cho TP về mọi mặt để TP có thêm động lực phát triển. Lan tỏa động lực cho vùng và cả nước phát triển, mãi mãi xứng đáng là TP vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Thành phố Anh hùng. TÁ LÂM ghi