Lập mới ba trạm CSGT “trấn” các cửa ô TP.HCM

Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành, Giám đốc Công an TP.HCM trao quyết định thành lập trạm CSGT cửa ô cho Thiếu tá Huỳnh Văn Cường, Trạm trưởng trạm CSGT Tân Túc. Ảnh: MP

Sáng nay (19-8), Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành, Giám đốc Công an TP.HCM đã trao các quyết định thành lập ba trạm CSGT cửa ô trực thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67).

Các trạm này được tách ra từ các Đội CSGT An Sương, An Lạc và Nam Sài Gòn (đều trực thuộc phòng PC67) đã chính thức hoạt động.

Trong đó, trạm CSGT Đa Phước do Thiếu tá Lâm Quang Quốc làm trưởng trạm. Trạm này chịu trách nhiệm đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực giáp ranh TP.HCM và Long An cùng một số tuyến đường trọng diểm ra vào các cảng trên địa bàn TP.HCM như tuyến quốc lộ 50, tuyến Nguyễn Văn Linh. Trạm có trụ sở tại số 338B Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8.

Trong khi đó, phạm vi quản lý của trạm CSGT Tân Túc được tách ra một phần từ địa bàn của Đội CSGT An Lạc, sẽ đảm trách khu vực cửa ngõ phía Tây nam cùng với các tuyến đường trọng điểm như quốc lộ 1 (đường nối Bình Thuận - Chợ Đệm), đường dẫn cao tốc từ giáp cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến giáp Trần Đại Nghĩa. Thiếu tá Huỳnh Văn Cường được phân công làm trưởng trạm và trạm có trụ sở tại 3/18C quốc lộ 1A, ấp 3, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, (gần nút giao giữa quốc lộ 1 và đường Nguyễn Văn Linh).





Việc thành lập mới ba trạm CSGT cửa ô (dự kiến sẽ có sáu trạm) nhằm đảm bảo siết chặt kỷ cương, đảm bảo việc đi lại của người dân được thuận tiện, an toàn hơn. Ảnh: MP

Quyết định của Công an TP.HCM tách một phần địa bàn của Đội CSGT An Sương để chuyển giao cho trạm CSGT Tây Bắc mới thành lập. Trạm này chịu trách nhiệm đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cửa ngõ phía Tây bắc cùng với các tuyến quốc lộ 22. Trạm có trụ sở tại số 144-148 Quốc lộ 22, ấp Bàu Tre, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi.

Theo Thượng tá Trần Thanh Trà, Trưởng phòng PC67, các trạm CSGT cửa ô vừa thành lập đảm trách các địa bàn cửa ngõ, trước đây thuộc phạm vi quản lý của các Đội CSGT An Sương, An Lạc và Nam Sài Gòn. Do địa bàn rộng nên việc tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm và việc khép kín địa bàn gặp nhiều khó khăn; đồng thời, việc tạm giữ các xe vi phạm phải vận chuyển về trụ sở, gây khó khăn cho lực lượng xử lý và cả người dân.

“TP.HCM có trên 10 triệu người sinh sống làm ăn với trên 6 triệu phương tiện đăng ký tại chỗ. Do vậy, chỉ trên một đoạn đường ngắn nếu không có CSGT thì có thể xảy ra ùn ứ, tai nạn ngay lập tức. Chính vì vậy, PC67 đề nghị thành lập ba trạm cửa ô, tách ra từ các Đội CSGT kể trên” - Thượng tá Trà nói.

Cũng theo Thượng tá Trà, việc thêm trạm CSGT sẽ kiểm soát, xử lý tốt hơn các vi phạm. Ông nói: “Đi trên đoạn đường này đã vi phạm tốc độ đã bị xử lý nhưng tiếp tục vi phạm ở địa bàn khác thì có thể tiếp tục sẽ bị xử lý, nếu bị phát hiện. Dĩ nhiên việc xử phạt này là được phép nhưng việc lập thêm các trạm CSGT không phải nhằm xử lý tràn lan mà sẽ tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như chở quá số người quy định, vượt đèn đỏ, uống rượu bia, chạy sai làn đường... Còn những lội vô ý thì CSGT nhắc nhở là chính”.