Lắp phản quang cho xe độ, chế để giảm tai nạn

Theo đó, mỗi xe được gắn sáu dụng cụ phản quang ở đầu và đuôi xe với chi phí 100.000 đồng. Thời gian tới, thị xã An Khê sẽ tiếp tục lắp dụng cụ này cho hơn 200 chiếc xe độ, chế, xe công nông.

Theo Thượng úy Hà, các loại xe trên chưa được cho đăng ký quản lý, không được phép lưu thông trên quốc lộ vì tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Tuy nhiên, đối với nông dân trên địa bàn, nó rất hữu dụng và tiện lợi trong việc vận chuyển nông sản - phân bón, bơm tưới cho cây trồng ở những khu vực vùng sâu mà trước mắt chưa có phương tiện khả dĩ thay thế. Tại thị xã An Khê, số vụ tai nạn liên quan đến phương tiện này tuy chiếm tỉ lệ thấp song để tăng cường, đảm bảo an toàn giao thông, công an thị xã đã vận động chủ phương tiện tự đóng chi phí lắp dụng cụ này.