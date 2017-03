Lập thêm ba trạm CSGT ở cửa ngõ TP.HCM

Như vậy, đến thời điểm này, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM có 22 đội, trạm trực thuộc. Thượng tá Trần Thanh Trà, Trưởng phòng PC67, cho biết “Do địa bàn rộng, việc tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm giao thông của các đội CSGT An Sương, An Lạc và Nam Sài Gòn gặp nhiều khó khăn nên PC67 đã kiến nghị lập mới ba trạm (dự kiến sẽ có sáu trạm) để đảm bảo giữ gìn trật tự an toàn giao thông ở các vùng cửa ngõ thành phố”.

M.PHONG