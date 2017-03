Lập trạm cân trên đường chở bauxite

Tôi khẳng định dứt khoát sẽ không có chuyện xe quá tải, quá khổ vượt quá quy định cho phép đi qua cầu, đường thuộc địa bàn Đồng Nai… Trước mắt, nếu cầu, đường chưa đảm bảo an toàn thì chủ đầu tư phải có kế hoạch khác, chẳng hạn như thay đổi phương tiện vận chuyển từ xe vận tải nặng xuống xe vận tải thấp hơn. Tôi nghĩ rằng bằng cách này hay cách khác vẫn có thể vận chuyển bauxite an toàn mà không làm xáo trộn cuộc sống nhân dân, không gây ô nhiễm môi trường và đảm bảo an toàn giao thông...

Bộ trưởng GTVT ĐINH LA THĂNG,

trả lời báo Lao Động ngày 15-8