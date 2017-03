Lắp vòm cầu lớn nhất Việt Nam

Bổ sung vốn, điều chỉnh thiết kế Dự án Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài có tổng vốn đầu tư 230 triệu USD, do Công ty TNHH Một thành viên Phát triển GS Sài Gòn (GSSD, thuộc Công ty GS E&C) làm chủ đầu tư. Dự án được thi công từ tháng 8-2008, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2014. Do còn vướng mặt bằng nên nhiều khả năng công trình khó hoàn thành đúng kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, dự án còn thay đổi thiết kế, bổ sung một số hạng mục nên làm phát sinh kinh phí khoảng 200 tỉ đồng. Chiều 13-10, Sở GTVT đề nghị tổ đàm phán (do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm tổ trưởng) sớm tổ chức thương thảo, điều chỉnh hợp đồng BT đã ký kết.