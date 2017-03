Lật tẩy lão nông có tài "chạy án"

Ngày 21/9, cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Quyền (71 tuổi), trú thôn Kẻ Đọng, huyện Đắk Mil, để điều tra làm rõ về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, ngày 14/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil nhận được thông tin từ TAND huyện về việc ông Nguyễn Văn Quyền có hành vi nhận tiền của một số bị can trong một vụ án chuẩn bị được đưa ra xét xử nhằm mục đích chạy án. Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an huyện Đắk Mil đã vào cuộc điều tra, nhanh chóng xác minh làm rõ vụ việc.



Cơ quan điều tra đang lấy lời khai Nguyễn Văn Quyền.

Theo đó, vào ngày 27/7/2011, cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Hướng, Trần Hữu Luân, Hồ Đức Thạch, Lê Xuân Huy và Ngô Diệp Linh (cùng trú xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil) về tội cố ý gây thương tích.

Trong thời gian được tại ngoại, nghe tin ông Quyền có quen biết nhiều người làm trong ngành Tòa án có thể chạy được án nên vào đầu tháng 12/2011, Hướng cùng với vợ là Nguyễn Thị Bình đến nhà ông Quyền đặt vấn đề nhờ giúp đỡ. Sau khi nghe vợ chồng Hướng trình bày vụ việc, ông Quyền hứa là sẽ chạy được án giảm nhẹ tội cho các bị can với giá 5.000.000 đồng/người.

Nghe ông Quyền nói vậy, vợ chồng Hướng đã đồng ý và về báo cho mọi người chuẩn bị tiền. Đầu tháng 1/2012, Hướng cùng với vợ mang 25.000.000 đồng đến nhà giao cho ông Quyền và được ông Quyền hứa sẽ giúp chạy án cho các bị cáo hưởng mức án treo. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền ông Quyền không thực hiện như đã hứa mà dùng số tiền này vào việc mua phân bón chăm sóc cho vườn cà phê của gia đình.

Đến gần Tết Nhâm Thìn 2012, do thiếu tiền tiêu xài nên ông Quyền tiếp tục điện thoại cho Hướng nói mỗi người phải đưa thêm 1.000.000 đồng để ông lo lót cho mọi người không bị bắt giam trong dịp Tết. Ngày 3/1/2012 (âm lịch), Hướng, Linh, Thạch, Huy và Luân mỗi người mang 1.000.000 đồng đến nhà giao cho ông Quyền. Tại đây, ông Quyền tiếp tục vòi vĩnh mỗi người phải nộp thêm 15.000.000 đồng nữa để cho ông lo nốt việc chạy án.

Đến đầu tháng 2/2012, khi vụ án sắp được TAND huyện Đắk Mil đem ra xét xử, cộng với việc đang thiếu tiền đầu tư chăm sóc cho vườn cà phê nên ông Quyền gọi điện hối thúc Hướng đem thêm tiền. Ngày 11/2, Hướng cùng với vợ mang thêm 30.000.000 đồng đến nhà giao cho ông Quyền. Ngày 17/2, TAND huyện Đắk Mil đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Hướng, Luân mỗi bị cáo 24 tháng tù giam, còn Linh, Thạch và Huy được hưởng án treo.

Không được tòa án xét xử như lời ông Quyền đã hứa, gia đình Hướng và Luân đến gặp ông Quyền để đòi lại số tiền đã đưa, nhưng do tiền ông Quyền đã dùng hết vào việc mua phân bón chăm sóc cà phê và tiêu xài cá nhân nên không có trả.

Chưa dừng lại ở đó, ông Quyền tiếp tục huênh hoang rằng mình có quen biết với nhiều cán bộ làm việc ở TAND tỉnh Đắk Nông rồi chỉ cho Hướng và Luân làm đơn kháng cáo để chạy án ở cấp phúc thẩm. Để hai người tin tưởng, ông Quyền đã dẫn vợ chồng Hướng và Luân sang nhà ông Phan Tuấn Đào (Nguyên Chánh án TAND huyện Đắk Mil) trú tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) gặp. Tại đây, ông Quyền đã kể lại toàn bộ nội dung vụ án và có ý nhờ ông Đào giúp đỡ nhưng ông Đào chỉ nói mọi người ra về để vụ việc ông xem xét sau.

Sau khi từ nhà ông Đào ra về, ông Quyền tiếp tục bắt Hướng và Luân phải giao thêm 50.000.000đ để chạy án ở cấp phúc thẩm. Từ ngày 24/3 đến 2/4, cả Hướng và Luân đã tổng cộng 4 lần đưa cho ông Quyền số tiền 74.000.000 đồng để nhờ chạy án và mỗi lần nhận tiền, ông Quyền đều viết tay xác nhận. Ngày 16/5, TAND tỉnh Đắk Nông đưa vụ án ra xét xử và tuyên y án sơ thẩm. Biết mình bị lừa, gia đình Hướng và Luân tìm cách đòi nợ ráo riết, ông Quyền chỉ trả lại cho mỗi người 10.000.000 đồng, số còn lại không chịu trả nên gia đình Hướng và Luân đã khởi kiện ra TAND huyện Đắk Mil để đòi lại tiền.

Tính đến ngày vụ việc bị cơ quan điều tra phát hiện bắt giữ, ông Quyền đã chiếm đoạt tổng cộng 134.000.000 đồng của các bị hại. Được biết, đối tượng Nguyễn Văn Quyền trước đây đã bị Công an huyện Đắk Mil bắt giữ, xử phạt nhiều lần về tội trộm cắp tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Vụ án sẽ được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Quyền sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng. Nhưng đây cũng là bài học đắt giá cho những người nông dân nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết pháp luật đã nghe vào những lời đường mật của kẻ xấu để rồi "tiền thì mất" mà "tật vẫn cứ mang", đến khi tỉnh ngộ thì đã muộn.



Theo Văn Thành (CAND)