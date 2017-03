Lật xe chở container trên cầu vượt

Thùng container lật trên cầu vượt Cát Lái. Ảnh: C.Hộ.

Thành cầu vượt bị gãy khi thùng container đè lên. Ảnh: An Nhơn.

Theo An Nhơn ( VNE)



Theo biên bản cảnh sát giao thông, khoảng 6h sáng, xe đầu kéo do tài xế Trần Trung Thái (33 tuổi, quê Thanh Hóa) điều khiển chở container chạy trên xa lộ Hà Nội, hướng từ Thủ Đức vào cảng Cát Lái (quận 2).Khi đang ôm cua trên nhánh cầu vượt Cát Lái, bất ngờ thùng container chất đầy hàng rơi xuống đập vào thành cầu và làm gãy trụ đèn chiếu sáng rớt xuống đường phía dưới. Rất may không có thương vong.Tại hiện trường, thành cầu bị thùng container đè hư hỏng. Thùng hàng container bị bung ra.Tháng 9/2010, khi mới đưa vào sử dụng, ngay tại vị trí này của cầu vượt Cát Lái, xe chở container cũng bị lật tương tự.Theo khuyến cáo của cảnh sát giao thông quận 2, do nhánh cầu vượt Cát Lái cong, các xe chở container, nhất là xe chở thùng hàng 40 feet dài khi lên cầu, tài xế cần chạy chậm để tránh lật.