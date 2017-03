Lật xe cứu hỏa, một chiến sĩ hy sinh

Chiều 22-10, xảy ra vụ cháy lớn tại trạm biến áp điện thuộc phường Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò, Nghệ An).

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 2 thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An điều hai xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia chữa cháy.

Tuy nhiên, khi xe chữa cháy chở bảy cán bộ, chiến sĩ đi đến ngã tư đường Nguyễn Huệ giao nhau với đại lộ Nguyễn Sinh Cung (thị xã Cửa Lò) thì bị xe máy do chị Lê Thị Tú Anh (38 tuổi, cán bộ trường THCS phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò), chạy tạt ngang qua đầu xe.

Tài xế xe chữa cháy phải đánh lái sang trái để tránh xe máy của chị Tú Anh khiến xe bị mất lái rồi lật nghiêng, trượt 7 m bên đường.

Khi xe lật, Hạ sĩ Võ Mạnh An (20 tuổi) ngồi ngoài cùng phía sau không may bị rơi ra khỏi xe, chấn thương nặng. Chị Tú Anh cũng bị ngã xe, xe máy bị hư hỏng nặng.

Anh An và chị Tú Anh được đưa đến BV Đa khoa Cửa Lò cấp cứu trong tình trạng bị đa chấn thương nặng. Sau đó, anh An được chuyển lên BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An để tiếp tục cấp cứu.

Tại đây các y, bác sĩ đã tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng do bị thương quá nặng, anh An đã hy sinh vào đêm 22-10.