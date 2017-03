Lật xe khách trên Quốc lộ 14, 2 người thương vong

Theo một số nhân chứng cho biết, vào lúc 14 giờ 30 ngày 26/8, chiếc xe khách loại 29 chỗ mang biển kiểm soát 51B-04590, do tài xế Nguyễn Văn Giao (chưa rõ địa chỉ) lưu thông trên Quốc lộ 14 hướng từ tỉnh Đắk Lắk về Thành phố Hồ Chí Minh.



Khi đi qua Km10, do trời mưa to, đường trơn trượt, tài xế không làm chủ tốc độ nên đã lạc tay lái trượt bánh lật ngay vào lề đường.



Cùng thời điểm triên, anh Đào Mạnh Thảo, chủ nhà nghỉ Phương Nhi đang ra khơi mương nước ngoài đường đã không may bị chiếc xe lật ngay vào người tử vong tại chỗ.



Vụ tại nạn còn khiến một hành khách bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. Chiếc xe bị hư hỏng.



Hiện nay, công an tỉnh Bình Phước đang khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

Theo Đậu Tất Thành (TTXVN)