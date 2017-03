Lật xe trên đèo Khánh Lê, ba người bị thương nặng

Theo Bác sĩ Đặng Long Phước, Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, ba nạn nhân được chuyển lên gồm ông Trịnh Thế Đang (57 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên) bị hôn mê sâu, phù cổ, sưng vùng thái dương trái, sưng nề 1/3 dưới đùi trái; anh Trịnh Thế Trang (31 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên), bị sưng vùng thái dương phải, đau vùng hạ vị, đau cột sống và anh Nguyễn Văn Quyến (31 tuổi, trú tỉnh Nam Định) bị viết thương đỉnh đầu, đa chấn thương ở chân, bụng. Theo bác sĩ Phước, trong ba người nhập viện thì bệnh nhân Đang bị nặng nhất, đang hôn mê bất tỉnh, còn anh Trang và Quyến bị nhẹ hơn, vẫn tỉnh táo, tiếp xúc bình thường.



Ông Trịnh Thế Đang bị thương nặng, bất tỉnh đang được các bác sĩ tích cực cứu chữa

Theo thông tin từ Công an huyện Khánh Vĩnh, xe bị nạn mang biển số 89C-002.25 là xe chở ong xuất phát từ Lâm Đồng. Khi đến đèo Khánh Lê (đoạn qua xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh) thì bị lật. Sau khi bị nạn, Công an huyện Khánh Vĩnh đã có mặt đưa các nạn nhân đi cấp cứu, còn xe bị nạn đã được đưa về trụ sở công an huyện. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.

