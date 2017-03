Lấy mẫu cá biển miền Trung kiểm nghiệm độ an toàn

Tại hội nghị công bố hiện trạng môi trường biển các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế sau sự cố xả thải của Formosa, ngày 22-8, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết nước biển miền Trung đã đạt quy chuẩn để tắm, nuôi thủy sản. Tuy nhiên, vấn đề an toàn thực phẩm, an toàn hải sản ở đây vẫn cần chờ thêm nghiên cứu từ Bộ Y tế. Theo ông Đỗ Hữu Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế dựa theo kết quả kiểm tra hiện trạng môi trường, vùng biển các tỉnh miền Trung được đánh giá là an toàn, nồng độ các chất độc giảm dần. Dù vậy, hiện chưa có kết quả chính xác đánh giá độ an toàn thủy sản, khi nào có kết luận chính xác Bộ Y tế sẽ phối hợp với Bộ NN&PTNT công bố cụ thể. __________________________________ Năm mẫu cá nhiễm xyanua, ba mẫu nhiễm phenol. Đó là kết quả kiểm nghiệm do Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia báo cáo ngày 22-8. Các mẫu cá này do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh lấy vào ngày 5-8 tại gò cá Cẩm Nhượng, chợ Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên), biển Kỳ Anh. Tuy nhiên, ngày 24-8, Cục An toàn thực phẩm công bố kết quả kiểm nghiệm 18 mẫu hải sản lấy từ bốn tỉnh miền Trung từ đầu tháng 8 đến ngày 19-8 chỉ một mẫu có lượng cadimi (một kim loại nặng) vượt ngưỡng.