Lấy mẫu nước giếng của dân ở gần Formosa để phân tích

Hôm nay (26-7), Đoàn công tác của Bộ Y tế do GS-TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế dẫn đầu đã đi kiểm tra tình hình thực tế và triển khai các hoạt động phối hợp kiểm soát, xử lý đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường nước biển do ảnh hưởng sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung.



Hoạt động thu mua hải sản ở Bến cá âu thuyền phường Kỳ Phương (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Đoàn công tác của Bộ Y tế đã kiểm tra thực tế tại Bến cá phường Kỳ Phương về kinh doanh, bảo quản hải sản và một số giếng nước của người dân xung quanh trụ sở UBND phường Kỳ Phương (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Đoàn cũng đến các hộ dân ở gần Dự án Formosa Hà Tĩnh để kiểm tra và lấy mẫu tại một số giếng nước của các hộ dân ở thôn Thắng Lợi (Kỳ Phương) để phân tích xem có đảm bảo an toàn hay không.



Sau đó, Đoàn cũng làm việc với UBND phường Kỳ Phương về tình hình khai thác, kinh doanh và bảo quản hải sản trên địa bàn, việc sử dụng nước ngầm - nước giếng của người dân trên địa bàn.

Tại đây, Trung tâm Y tế thị xã Kỳ Anh và lãnh đạo UBND phường Kỳ Phương đã đề xuất, kiến nghị với Đoàn công tác của Bộ Y tế sớm tổ chức kiểm tra lại các mẫu nước để thông báo cho người dân yên tâm. Đồng thời, tổ chức khám sức khỏe cho bà con vùng bị ảnh hưởng; hỗ trợ các nước tiêu độc, khử trùng cho các hộ dân nằm gần khu vực dự án Formosa.

Chiều nay, đoàn công tác tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc khắc phục sự cố môi trường do Formosa Hà Tĩnh gây ra.

Để kịp thời ổn định cuộc sống người dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh vừa ký ban hành quyết định phân bổ hơn 4.900 tấn gạo hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường tại sáu huyện, thị trong tỉnh Hà Tĩnh. Mức hỗ trợ 15 kg gạo/khẩu.