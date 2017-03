Lấy súng khoe chơi, vào tù thật

Năm 2007, Nguyễn Thành Phố xuất cảnh sang nước bạn Lào làm nghề thợ xây. Ngày 3-1-2009, Phố trở về Việt Nam, nhưng vì giấy thông hành đã hết hạn nên không trực tiếp qua được biên giới Lào - Việt bằng đường bộ, Phố bèn thuê một người phụ nữ Lào chỉ đường qua sông về nước với giá 50.000 kíp Lào.

Khi đi bộ theo đường mòn ven sông, Phố tình cờ phát hiện bên đường một túi nilon màu đen bị rách, để lộ ra bên ngoài phần báng súng. Phố nhặt lên và mở ra xem thấy bên trong có 1 khẩu súng ngắn. Biết là súng thật, Phố “nhanh tay” bỏ súng vào túi hành lý rồi thuê thuyền qua sông về nước.

Về đến nhà, Phố đưa súng ra lau chùi và kiểm tra thấy trong súng có 8 viên đạn nên Phố cất giấu súng trong bụi cây tràm trước nhà.

Chiều 5-10-2009, trong lúc ngồi uống rượu cùng anh Hoàng Văn Mười, Võ Văn Tân, Hoàng Công Tuất và Lê Viết Sơn tại nhà chị Nguyễn Thị Quyên ở thôn 7, xã Lý Trạch, Phố đã đưa súng và đạn ra khoe với mọi người cùng xem và “không quên” kể lại câu chuyện mình đã nhặt được súng như thế nào. Sau đó, Nguyễn Thành Phố lấy 2 viên đạn cho anh Hoàng Văn Mười và Võ Văn Tân mỗi người một viên. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Phố cầm khẩu súng nói trên đi đến vườn bạch đàn cách nhà khoảng 1.000m và… bắn thử lên trời 2 viên.

Sáng 6-10-2009, Phố cầm khẩu súng sang nhà anh Nguyễn Văn Lực (hàng xóm với Phố) nhờ anh Lực cất giữ rồi quay về nhà. Đến khoảng 15h cùng ngày, Phố cùng Nguyễn Văn Lực và bố của Phố đi xe máy lên chơi nhà bố mẹ vợ của Phố ở xã Cự Nẫm.

Sau khi trở về, Phố biết tin Công an xã Lý Trạch đã kiểm tra, phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng cùng 4 viên đạn do Phố gửi ở nhà anh Lực. Ngày 7-10-2009, Hoàng Văn Mười và Võ Văn Tân cũng đã lần lượt giao nộp 2 viên đạn mà Phố đã cho trước đó cho Cơ quan điều tra Công an huyện Bố Trạch.

Qua giám định, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Bình xác định: Khẩu súng mà Phố nhặt được trên lãnh thổ nước Lào và đưa về cất giấu là súng ngắn quân dụng Pistole 27, cỡ nòng 7,65mm do Mỹ sản xuất. Súng có đầy đủ các bộ phận cơ bản như: thân, nòng, khóa nòng, lò xo nén, kim hỏa, lẩy cò... và bắn được loại đạn phù hợp; 6 viên đạn kèm theo là đạn xuyên cỡ 7,65mm dùng cho súng ngắn quân dụng có cỡ nòng tương ứng và còn sử dụng được.

Vật chứng vụ án đã được cơ quan điều tra chuyển giao cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình giải quyết theo chức năng.

Mới đây, TAND huyện Bố Trạch đã đưa vụ án Nguyễn Thành Phố phạm tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng ra xét xử theo quy định. Hội đồng xét xử đã áp dụng Khoản 1 Điều 230 Bộ luật Hình sự xử phạt Nguyễn Thành Phố 7 tháng tù.

Theo Phong Nha (VTC News)