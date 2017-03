Lấy ý kiến phạt xe máy không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải

Theo đó, từ 1-7-2018 sẽ tiến hành kiểm tra khí thải xe máy có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên tại Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng. Thời hạn kiểm định khí thải là một năm/lần. Xe sau khi được kiểm tra đạt chuẩn sẽ được cấp giấy chứng nhận và dán tem xác nhận; xe không đạt chuẩn phải bảo dưỡng, sửa chữa.

Theo Bộ GTVT, ô nhiễm không khí ngày càng trở nên trầm trọng tại các thành phố lớn. Theo báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia, ô nhiễm không khí trong đô thị chủ yếu do hoạt động của các loại xe cơ giới, chiếm 70%-90%; chỉ 10%-30% là do công nghiệp và sinh hoạt nên việc triển khai đề án tiêu chuẩn khí thải hết sức cần thiết. Tuy nhiên, do phạm vi ảnh hưởng lớn nên để đảm bảo tính khả thi, lộ trình cần được xây dựng từng bước để đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi triển khai đồng loạt.